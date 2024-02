Bazar rund ums Kind des Familienzentrums St. Wolfgang am 24.02. von 10 Uhr - 13 Uhr im Stadtteilhaus Gaisental, Banatstraße 34, Biberach. Verkauft werden Frühjahrs - und Sommerbekleidung rund ums Kind, Spielzeuge u.v.a.m. Außerdem gibt es einen Kuchenbasar sowie Kalt- und Warmgetränke. Resttische zur Miete von je 12 € können noch bis einschließlich 16.02. per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07351-6488 gebucht werden. Da die Anzahl der Tische begrenzt ist, geht die Tischvergabe nach Reihenfolge der Anmeldung.

Mädelsflohmarkt des FC Wacker Biberach am Samstag, 24.02. von 11 bis 16 Uhr im Erlenweg 16 in Biberach. Food & Drinks. Anmeldung und weitere Infos: [email protected]

Baby- und Kinderbasar der Katholischen Kirchengemeinde Zur Hl. Dreifaltigkeit am Samstag, 9. März, von 13.30 bis 15.30 Uhr im Gemeindehaus Dreifaltigkeit, Mittelbergstraße 31. Annahme der Artikel am Freitag, 8. März, von 15 bis 17.30 Uhr im Gemeindehaus. Angenommen werden gut erhaltene Artikel rund ums Kind: aktuelle Frühjahrs- und Sommerbekleidung bis Größe 176, Babyausstattungen, Spielsachen, Fahrzeuge, Kindermöbel etc. Der Erlös und nicht verkaufte Ware können am Samstagabend von 19.30 bis 20.30 Uhr abgeholt werden. Etiketten und Verkäuferlisten gibt es ausschließlich am Dienstag, 20. Februar, von 17 bis 18 Uhr im unteren Gemeindehaus, Eingang Klockhstraße gegen eine Gebühr von zwei Euro. Pro Familie wird eine Liste ausgegeben. Während des Basars werden Kaffee und Kuchen ausgeschenkt.