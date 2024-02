Kinder erforschen den Boden

Viele Menschen assoziieren mit hochbegabten Kindern häufig außergewöhnliche Intelligenz und Hochleistung - eine an sich positive Einschätzung. Dennoch ergeben sich, gerade für die Eltern, einige Herausforderungen. Die Anerkennung und angemessene Begleitung einer Hochbegabung sind entscheidend, damit ein Kind sein volles Potenzial entfalten kann.

Verschiedene Initiativen setzen sich deshalb dafür ein, Familien mit hochbegabten Kindern zu unterstützen und zu fördern. So auch die Hector Kinderakademie. Sie bietet als einziges landesweites Förderprogramm besonders begabten und hochbegabten Grundschulkindern zusätzlich zum regulären Schulunterricht ein speziell für sie entwickeltes Förderprogramm an, das weit über die regulären Unterrichtsinhalte hinausgeht.

Der Schwerpunkt der Kursthemen der Hector Kinderakademien liegt auf den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Angeboten werden die Kurse von Experteren und Wissenschaftlern, die selbst in diesen Bereichen tätig sind. Zu diesen gehört auch Sandra Behmüller - sie ist Mitarbeiterin an der Fakultät Biotechnologie der Hochschule Biberach (HBC) und seit 2020 Dozentin für die Kinderakademie. Auch in diesem Semester leitet sie einen Kurs.

Es ist Freitagnachmittag und im Vorlesungsraum am Campus Aspach der Hochschule Biberach sitzen acht junge, wissbegierige Kinder, die sich schon auf den heutigen Input freuen. Nach der Schule waren sie alle nur kurz zum Essen zuhause, um danach direkt am Kurs „An die Schaufeln, fertig, los! Mit Wissenschaftlern den Boden erforschen“ bei Sandra Behmüller teilzunehmen. Von Müdigkeit ist (noch) keine Spur. „Abends bin ich dann schon etwas platt“, verrät der achtjährige Hannes, der in die dritte Klasse geht.

Gemeinsam mit den sieben anderen Kindern ist er Teil des Citizen-Science-Projekt (Bürgerwissenschaftsprojekt). Das heißt, dass die Kinder durch ihre Arbeit im Kurs selbst zu echter Forschung beitragen und das Gelernte direkt anwenden. Denn das Projekt dient der Erhebung des sogenannten Tea-Bag-Index. Dabei handelt es sich um eine einfache und wissenschaftlich anerkannte Methode zur Bestimmung der Abbaurate von organischem Material - in diesem Fall von Tee - im Boden. Der Tea-Bag-Index dient Wissenschaftlern dazu, den Einfluss des Klimawandels auf den Boden besser zu verstehen. Das Citizen-Science-Projekt ist eine Kooperation mit der Arbeitsgruppe für Bodenkunde und Geomorphologie an der Universität Tübingen unter der Leitung von Thomas Scholten.

An diesem Freitagnachmittag dürfen die Kinder richtig aktiv werden. Es geht nach draußen, um Teebeutel einzugraben. Vorab haben sie die Beutel gewogen, dann werden sie im Vorgarten der HBC in ein acht Zentimeter tiefes Loch eingegraben. Anschließend zeichnen die jungen Forscher in einer Schatzkarte die Standorte der Teebeutel ein, bestimmen die Bodenart, die darin befindlichen Lebewesen und die Vegetation in der Umgebung. Dasselbe macht jedes Kind zu Hause im eigenen Garten nochmal. Nach drei Monaten müssen die Beutel wieder ausgegraben werden. Danach werden die Beutel getrocknet und erneut gewogen. Aus der Differenz der Messwerte von Ausgangs- und Endgewicht lässt sich schließlich die Menge an nicht zersetztem Material errechnen. Diese Daten werden an das Forscherteam nach Tübingen weitergegeben. Der Tea-Bag-Index dient Wissenschaftlern dazu, den Einfluss des Klimawandels auf den Boden besser zu verstehen. „Es ist richtig cool den Boden zu erforschen und zu lernen, was unter unseren Füßen los ist“, freut sich die achtjährige Mila über den spannenden Kurs. Und auch Henriette ist begeistert: „Die Experimente sind spannender als in der Schule.“