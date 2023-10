Kinder bauen sich ihre Stadt

(sz) . Das Gemeinschaftsprojekt „Rundrum“ von der Jugendkunstschule (Juks), dem Museum, der Musikschule und der Volkshochschule (VHS) bietet Kindern im Grundschulalter am Montag, 30. Oktober, und Dienstag, 31. Oktober, von 9 bis 15 Uhr zwei aufregende Tage zum Thema „Wir bauen eine Stadt!“.

Die Rundrum-Herbstferienwerkstatt startet am 30. Oktober um 9 Uhr in den Räumen der Volkshochschule mit Dozentin Beate Klein, in der die Teilnehmer ihre einzigartige Stadt aus vielfältigen Naturmaterialien, kombiniert mit Recyclingmaterialien und Farben, gestalten können. Am Nachmittag erwartet die Kinder eine musikalische Überraschung zum Thema Stadt in der Musikschule.

Am Vormittag des 31. Oktober nehmen die Kinder Stadt als ein lebendiges Gefüge aus Gebäuden, Straßen, Plätzen und Menschen in der Juks mit Dozentin Margitta Nagel wahr. Sie werden ermutigt, darüber nachzudenken, welche Gebäude für sie wichtig sind und welche sie besonders schön finden. Das zentrale Element des Vormittags bildet die praktische Umsetzung.

Am Nachmittag werden die Teilnehmer mit Dozent Konrad Kopf durch die kommende Ausstellung von Hugo Häring inspiriert. Anschließend werden sie in die Welt des organischen Bauens eingeladen, um ihre eigenen Architekturträume zu verwirklichen.

Das Programm dauert an beiden Tagen von 9 bis 15 Uhr. Die Teilnehmergebühr pro Tag beträgt 20 Euro. Die Kinder sollen Vesper und Getränke mitbringen. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 27. Oktober, unter www.vhs-biberach.de oder Telefonnummer 07351/519613 oder per Mail an [email protected] erforderlich.