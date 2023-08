Kind rennt vor den Roller eines 61–Jährigen

Ein Rollerfahrer ist am Mittwoch in Biberach mit einem Kind zusammengestoßen. Dabei wurden das Kind und der Mann leicht verletzt, berichtet die Polizei.

Gegen 10.10 Uhr fuhr ein 61–Jähriger ordnungsgemäß mit einem Roller am Marktplatz in Richtung Stadthalle. Zeitgleich rannte ein sechsjähriger Junge über die Straße. Der Rollerfahrer konnte dem Kind nicht mehr ausweichen. Der Junge rannte seitlich in das Kleinkraftrad. Durch den Zusammenprall stürzte der 61–Jährige und verletzte sich leicht. Der Sechsjährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten die Beiden vor Ort. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Der Schaden am Roller wird auf rund 1000 Euro geschätzt.