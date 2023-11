Kfz-Zulassungsstelle schließt wegen EDV-Umstellung

In den kommenden Wochen führt die Zulassungsstelle ein neues EDV-Verfahren ein. Infolge dessen schließen die Hauptstellen in Biberach und die Außenstellen Laupheim, Ochsenhausen und Riedlingen am Donnerstag, 30. November bereits um 12 Uhr, am Freitag, 1. Dezember und am Montag, 4. Dezember sind die Hauptstelle und die Außenstellen ganztags geschlossen. Dies teilen die Mitarbeiter der Behörde mit.

„In den vergangenen Wochen wurden bei google leider falsche Öffnungszeiten angezeigt. Wir haben google die neuen Daten sehr zügig gemeldet, aber es dauerte mehrere Wochen, bis die Öffnungszeit aktualisiert wurde“, erklärt Vanessa Schmidberger, Leiterin der Zulassungsstelle. Dadurch kam es dazu, dass immer wieder Kundinnen und Kunden vor verschlossenen Türen standen. „Aufgrund der Tatsache, dass es sich hierbei nicht um die offizielle Seite des Landratsamts handelt, haben wir leider keinen direkten Einfluss“, so Schmidberger.

Alle aktuellen Informationen finden sich immer auf der Homepage des Landratsamts unter www.biberach.de/KfZ-Zulassungsbehörde