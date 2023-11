Kernige Heimspiele für zwei Kellerkinder

Vor der wohlverdienten Winterpause müssen die Teams in der Bezirksliga Riß noch einmal aufs Feld, sechs Teams haben darauf aber noch Pokalspiele vor sich. Am Samstag, 18. November, hat die SGM Muttensweiler/Hochdorf den SV Reinstetten zu Gast, der SV Baustetten empfängt den SV Burgrieden (Anpfiff jeweils um 14.30 Uhr). Auch am Sonntag ist bei allen Partien um 14.30 Uhr Anpfiff.

Bei der auf Platz elf positionierten SGM Muttensweiler/Hochdorf bündelt man für die letzte Heimaufgabe des Jahres noch einmal alle Kräfte. In Muttensweiler trifft man auf Wintermeister SV Reinstetten, gegen den es im Sommer beim Bezirksliga-Debüt trotz eines starken Auftritts ein 1:3 gab. Für eine erfolgreiche Revanche braucht die SGM einen absoluten Sahnetag. Der Ligaprimus ging in allen Auswärtspartien als Sieger vom Platz und plant, diese Serie über das Jahr zu verlängern. Der SVR ist Favorit, muss sich aber auf eine wild entschlossene SGM einstellen.

Der SV Baustetten scheint nach seinem 5:3-Sieg gegen den Tabellenzweiten ganz gut für den Jahresendspurt gerüstet zu sein. Da empfängt das drittbeste Heimteam der Liga den SV Burgrieden, gegen den sich der Vorsaisonvierte allerdings schon beim 0:0-Saisonauftakt ein Stück weit schwer tat. Dieses Remis war eines von bislang sechs Teilerfolgen, die der Gast auf dem Konto stehen hat. Nicht zuletzt deshalb steht man vor dem letzten Spiel des Jahres tabellarisch als bester der drei Aufsteiger da. Damit dies weiterhin gilt, reicht den Grün-Weißen das siebte Remis.

Die TSG Achstetten ist zweifelsfrei eines der größten Sorgenkinder der Vorrunde. Der Vorsaisonfünfte wartet seit Ende September auf einen Sieg. Ungleich besser läuft es beim Dritten und zweitbesten Auswärtsteam SGM Warthausen/Birkenhard, der auch in Achstetten auf die verletzten Andreas Wonschick sowie Selin Leicht verzichten muss. SGM-Trainer Enzo Galvano zur Situation: „Wir müssen personell viel improvisieren. Dass es auswärts so gut läuft, ist ebenso erfreulich wie nicht zu erklären. Wir wollen die Revanche für die unglückliche Hinrundenniederlage.“

Der Tabellenvierte SV Steinhausen hatte vor Wochenfrist beim sechsten Saisonsieg alle Hände voll zu tun. Nun fällt im letzten Heimspiel gegen den SV Schemmerhofen der gelb-rot-gesperrte Philipp Borner aus, der zuletzt als Doppeltorschütze auftrat und mit acht Toren die interne Torjägerliste der Rottumtäler anführt. Für den Gast gab es zuletzt zwei nicht unbedingt erwartete Siege in Folge, Erfolgsrezept war einmal mehr sehr schnelles Umschaltspiel. Geht man in Steinhausen nicht leer aus, war es für den aktuellen Sechsten eine sehr ansprechende Halbserie.

Der SV Dettingen hat seit seiner Saison-Auftaktniederlage beim FC Wacker Biberach die Rote Laterne an der Backe. Im letzten Spiel des Jahres hat der SVD auf eigenem Platz die Chance, mit einem Sieg mit den Kreisstädtern punktemäßig gleichzuziehen. Ob dies gleichzeitig zur Abgabe des letzten Platzes führen würde, ist nicht sicher. Die Gäste bewiesen beim starken 1:1 in Reinstetten einmal mehr Auswärtsqualitäten. Im wichtigen Spiel im Illertal will man die wieder auf den Platz bringen. Bei einem Sieg würde die Inventur zur Winterpause erträglich ausfallen.

Der TSV Kirchberg blieb am vergangenen Sonntag erstmals seit dem zweiten Spieltag ohne eigenen Treffer, was dann auch den Verlust des dritten Platzes brachte. Der TSV steht trotzdem eindeutig über dem Strich und hat sich nun im letzten Spiel des Jahres im Waldstadion mit der SGM Ringschnait/Mittelbuch auseinanderzusetzen. Für den Tabellenzweiten endete in Baustetten eine starke Serie, die weniger einer schwachen Leistung, sondern schon eher 50-minütigem Unterzahlspiel geschuldet war. Die SGM will im Illertal einen positiven Jahresabschluss.

Olympia Laupheim II konnte die dürftige Heimbilanz am letzten Spieltag wiederum nicht aufbessern, nicht jede Niederlage des jüngsten Ligateams sollte aber gleich mit einer sportlichen Krise verbunden werden. Auf Kunstrasen am grasigen Weg nimmt man gegen die punktgleichen SF Schwendi den nächsten Anlauf für den zweiten Heimsieg. Auch die Sportfreunde gingen zuletzt leer aus und benötigen für eine entspannte Jahresabschlussfeier noch einen Dreier. Der Gewinner der Partie verabschiedet sich mit 20 Punkten in die Winterpause, in der Vorrunde siegte Schwendi.