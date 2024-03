Nach dem historischen Premieren-Oberliga-Heimsieg der Handballerinnen der TG Biberach gegen den SV Hohenacker-Neustadt steht für das Team aus der Kreisstadt nun die nächste Auswärtsaufgabe in der Abstiegsrunde an. Im Kellerduell gastiert das Schlusslicht (10 Spiele/3:17 Punkte) beim Vorletzten, der SG Kappelwindeck/Steinbach II (10 Spiele/5:15 Punkte). Anpfiff ist am Sonntag um 19 Uhr.

Logische Konsequenz

Es war nach dem tollen Erfolg am vergangenen Wochenende natürlich eine sehr schöne Trainingswoche für die Biberacherinnen, bei denen auch ein paar Tage nach dem ersten Oberliga-Heimsieg gegen Hohenacker-Neustadt noch ein Lächeln in den Gesichtern zu sehen war. Verdient war dieser allemal, denn es war die logische Konsequenz für eine gute Trainingsarbeit.

Diesen Schwung will die TG nun auch mit nach Baden-Baden nehmen, wo man auf die zweite Mannschaft der SG Kappelwindeck/Steinbach trifft. Die SG II steht in der Tabelle direkt vor den Biberacherinnen und so hofft man im TG-Lager erneut auf etwas Zählbares, auch wenn die Aufgabe mit Sicherheit alles andere als einfach werden wird. Gerade in heimischer Halle ist die SG II nur schwer zu knacken.

Starke Abwehrleistung nötig

Die Biberacherinnen um Kapitänin Svenja Hardegger (Archivfoto: Volker Strohmaier) wollen ihrer Linie treu bleiben und spielen auch am Sonntag auf Sieg. Dafür braucht es eine starke Abwehrleistung und die wiedergewonnene Stärke, auch den ein oder anderen einfachen Treffer über Gegenstöße zu erzielen. Mit der richtigen Einstellung im Gepäck will es die TG den Gastgeberinnen so schwer wie möglich machen.