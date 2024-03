Kellerduell im Allgäu für FV Biberach

Mit gestärktem Selbstvertrauen fährt der FV Biberach am Samstag ins Allgäu. Dort gastiert die Mannschaft zum Abstiegsduell der Fußball-Verbandsliga beim FV Rot-Weiß Weiler. Mut sollte dem FV Biberach machen, dass man das Hinrundenspiel mit 3:2 gewonnen hat und auch im WFV-Pokal die Allgäuer mit einer Niederlage nach Hause schicken konnte. Die Partie wird um 15 Uhr angepfiffen.

Anlass zur Hoffnung

Das Spiel selbst und auch das Ergebnis gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen gibt definitiv Anlass zur Hoffnung, dass der FV Biberach noch eine Chance hat, in der Verbandsliga zu bleiben. Auch wenn die Chance bei lediglich zwölf Punkten aus 18 Spielen nicht sehr groß ist.

Nicht wesentlich besser stehen die Rot-Weißen aus Weiler da. Der Aufsteiger hat ein Spiel mehr gewonnen und damit drei Punkte mehr auf dem Konto. „Unser Ziel ist es nach wie vor drin zu bleiben, so werden wir das Spiel auch angehen“, sagt Biberachs Trainer Bernd Maier (Foto: FVB). Wohlwissend, dass Kollege Uwe Wegmann vermutlich die selbe Parole für dieses Kellerduell ausgeben wird.

Unentschieden ist für beide zu wenig

Auch Weiler hatte mit dem 1:1 in Schwäbisch Hall am vergangenen Wochenende ein kleines Erfolgserlebnis, das durch weitere drei Punkte verstärkt werden würde. Die Ausgangsposition ist also nahezu die gleiche bei beiden Mannschaften. Es wird sehr auf Tagesform und mentale Stärke ankommen. Ein Unentschieden ist für beide zu wenig. Dennoch dürften beide nicht ins offene Messer rennen wollen.

„Wir werden sicher an unserer Spielweise nicht viel ändern, obgleich Weiler natürlich ein anderer Gegner ist als Calcio“, stellt Bernd Maier klar. Die Allgäuer operieren häufig mit einfachen, auch lang geschlagenen Bällen und versuchen so zum Erfolg zu kommen. Lange Ballstafetten, wie sie Calcio präferiert hat, sind nicht unbedingt das Konzept, was aktuell in Weiler verfolgt werden kann.

Fragezeichen hinter Hummler

Personell wird sich beim FV Biberach vermutlich nicht viel ändern. Ein Fragezeichen steht noch hinter Kapitän Jonathan Hummler, der aus beruflichen Gründen passen könnte. Zvonimir Borac fällt wegen seiner Verletzung möglicherweise länger aus und Yannick Maurer wurde vom WFV für seine Rote Karte gegen Maichingen mit einer vierwöchigen Sperre belegt. „Wir haben zwar Einspruch eingelegt, aber große Hoffnungen mache ich mir da keine“, erklärt Maier.

Zurückkehren in den Kader wird Kai Luibrand, der gegen Calcio wegen einer Grippe ausgefallen war, allerdings noch Trainingsrückstand hat. Insofern ist beim FV Biberach mit einer ähnlichen Formation zu rechnen wie in der Vorwoche. Auch im Tor wird es keine Änderungen geben: „Julian Gebhart hat eine gute Leistung gezeigt und bleibt erstmal drin“, hat sich Maier zumindest für dieses Spiel in Weiler festgelegt.

Schoch äußert sich zu seiner Zukunft

Festgelegt und entschieden hat sich auch Peter Schoch. Der Sportliche Leiter wird diese Position auch in der kommenden Saison bekleiden, unabhängig von der Ligazugehörigkeit.

„Ich stelle mich der Verantwortung und will dabei helfen, den FV Biberach noch besser aufzustellen.“ Gerüchten, sich anderweitig zu orientieren, erteilte Schoch eine klare Absage: „Da ist absolut nichts dran.“