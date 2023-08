Karrierewege im Handwerk bauen

Der Handwerkskammer–Hauptgeschäftsführer Tobias Mehlich hat gemeinsam mit der Grünen–Bundestagsabgeordneten Anja Reinalter und Staatssekretär Jens Brandenburg das Weiterbildungszentrum für Innovative Energietechnologien der Handwerkskammer Ulm (WBZU) besucht.

Das WBZU ist in seiner Stellung zwischen akademischer und beruflicher Bildung einmalig. Kurse finden vor allem in zu den Themen Wasserstoff und erneuerbare Energien statt. Eine weitere deutschlandweit einzigartige Maßnahme der Handwerkskammer Ulm ist das Pilotprojekt „Exzellenz Handwerk“. Das neue Bildungsmodell für das Elektro–Handwerk stärkt die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung. Acht Teilnehmende haben Ende 2022 die erste Fortbildungsstufe zum „Geprüften Berufsspezialist“ gemeistert. Im September 2023 startet ein neuer Kurs. Außerdem wird die zweite Fortbildungsstufe zum „Bachelor Professional in Intelligenter Gebäudetechnik und Systemvernetzung“ im Oktober 2023 mit mindestens 13 Teilnehmenden erstmalig starten. An einer Weiterentwicklung für die kommende Förderperiode wird bereits gearbeitet. „Wir möchten die Pionierarbeit, die im Projekt Exzellenz Handwerk geleistet wird, weitertreiben. Wir können dabei von den vielen Erkenntnissen aus dem Projekt profitieren“, erklärt Mehlich.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das InnoVET–Projekt „Exzellenz Handwerk“ mit insgesamt 4,5 Millionen Euro. Es ist eines von 17 Pilotprojekten in Deutschland. Projektpartner sind elf Handwerksbetriebe aus den sechs Landkreisen im Kammergebiet, der Stadt Ulm, sowie mehreren Hochschulen, Forschungsinstituten, kommunalen Trägern und der Arbeitsagentur. Das Projekt ermöglicht drei neue, innovative Fortbildungsstufen in einem hybriden Bildungsmodell, das berufliche und akademische Bildung verzahnt: Geprüfter Berufsspezialist, Bachelor Professional und Master Professional. Mehlich weiter: „Wir bauen die Studienmöglichkeiten im Handwerk weiter aus. Wer studieren will, braucht nicht unbedingt eine Uni. Exzellenz Handwerk entwickelt für das Elektro–Handwerk neuartige Abschlüsse der höherqualifizierenden beruflichen Bildung.“

