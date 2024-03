Karfreitagsmahnwache des Biberacher Friedensbündnisses

Das Biberacher Friedensbündnis lädt am Freitag, 29. März, um 17 Uhr zur Karfreitagsmahnwache auf dem Marktplatz in Biberach ein. Das Motto der öffentlichen Veranstaltung lautet in diesem Jahr „Erzähl mir vom Frieden“.

Angesicht der vielen Kriege weltweit möchte das Biberacher Friedensbündnis mehr über Friedensansätze berichten, heißt es in der Ankündigung. Mitglieder tragen Beispiele von gewaltfreien, konstruktiven Friedenslösungen und möglichen Lehren aus gegenwärtigen Kriegen für weitere Friedensarbeit vor. Auch im gemeinsamen Schweigen und mit musikalischen Beiträgen sollen Perspektiven zum Frieden Ausdruck finden. Albert Bücheler, Nice Huchler und Peter Zoufal, drei Freunde aus der oberschwäbischen Musikszene, unterstützen die Mahnwache mit Klängen und Gesang.

Bei Regen findet die Veranstaltung im Gemeindezentrum St. Martin, Kirchplatz 3-4, statt.