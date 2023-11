Kantersiege für Ummendorf/Fischbach und Reinstetten

Nachdem die TSG Achstetten bereits am Donnerstag den Halbfinaleinzug im Lotto-Bezirkspokal Riß perfekt gemacht hatte, zogen am Samstag der SV Reinstetten mit einem deutlichen 6:0-Sieg bei Olympia Laupheim II und die SGM Ummendorf/Fischbach mit einem ebenso überzeugenden 6:1-Sieg im Kreisliga-A-Hit gegen Türkspor Biberach nach. Vorsaisonfinalist SV Baustetten erreichte am Samstagabend mit einem 6:4-Sieg nach Elfmeterschießen gegen die SGM Warthausen/Birkenhard die Runde der letzten vier. Weiter geht es im Wettbewerb mit den Halbfinalpartien am 24. und 25. April.

SGM Ummendorf/Fischbach - Türkspor Biberach 6:1 (3:0). Auf dem recht gut bespielbaren Ummendorfer Platz trafen zwei spielstarke Teams aufeinander, die den Zuschauern eine bis zum Schluss gute Partie boten. In puncto Abschlussstärke und Zweikampfverhalten hatte der A-I-Spitzenreiter an diesem Tag klare Vorteile. Nach einem Foul im Strafraum an Stefan Grell ließ Schiri Alexander Daiber laufen, Matthias Hatzing (2.) schaltete am schnellsten und stellte früh auf 1:0. In den ersten 30 Minuten spielte die SGM griffig, einen Kopfball von Timo Winter kratzten die Gäste von der Linie. Erst in der Schlussviertelstunde kam Türkspor besser ins Spiel, just in dieser Phase traf die SGM dann doppelt. Als der A-II-Spitzenreiter eine Ecke nicht sauber klären konnte, traf Stefan Grell (43.) flach zum 2:0, Matthias Hatzing (45.) nach idealer Vorarbeit durch Lennard von Rüden zum 3:0. Die SGM hielt nach der Pause den klaren Spielplan bei, ein Zuspiel von Grell in den Lauf schloss Manuel Buschmann (57.) satt zum 4:0 ab. Ebenso sehenswert war das 5:0 von Erik Sommer (70.), der eine Ballstafette über von Rüden und Hatzing veredelte. Die insgesamt unglücklich spielenden Kreisstädter kamen durch Edis Göle (83.) nach einem gutem Solo zum Ehrentreffer, im Gegenzug machte Stefan Grell (84.) das halbe Dutzend voll. Türkspor-Coach Hans Sulz sagte zur Partie: „Wir sind nach dem frühen Rückstand einfach nicht in Tritt gekommen. Einige der Tore wären vermeidbar gewesen, am verdienten Sieg der SGM gibt es nichts zu deuteln. Ich muss meiner Mannschaft trotzdem ein Lob zollen, sie hat nie aufgeben.“ SGM-Trainer Stefan Wiest sagte: „Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Die Mannschaft hat es gut gemacht und es macht mich stolz, dass wir zusammen immer noch ungeschlagen sind. Der Sieg ist natürlich verdient, aber vielleicht etwas zu hoch ausgefallen.“

Olympia Laupheim II - SV Reinstetten 0:6 (0:4). Der Bezirksliga-Titelfavorit aus Reinstetten zeigte von Beginn an einen hohen Willen zum Sieg und war auf dem Kunstrasenplatz am grasigen Weg das in allen Belangen bessere Team. Die Heimelf konnte nicht ansatzweise an die gute Liga-Partie gegen den SVR anknüpfen und schien gedanklich zu weiten Teilen der Partie bereits in der Winterpause. Die starken Gäste stellten früh die Weichen zum auch in der Höhe verdienten Sieg. Nach einem Olympia-Stellungsfehler traf SVR-Kapitän Philipp Kolb (5.) auf Querpass von Haas zum 0:1. Christoph Haas (12.) traf auf Zuspiel von Kolb in den Winkel zum 0:2. Fabian Bogenrieder (22., 43.) sorgte nach einem Konter auf Zuspiel von Simon Kehrle für das vorentscheidende 0:3 und kurz vor der Pause auch für das 0:4. Die Heimelf hatte bis zur Halbzeit nur eine Halbchance bei einem Kopfball und nach der Pause noch einen Torschuss zu verzeichnen. Die Gäste bestimmten auch Halbzeit zwei, Philipp Kolb (60.) nutzte den an Haas verwirkten Elmeter zum 0:5. Fabian Bogenrieder (80.) machte nach vorangegangenem Doppelpass das 0:6 und seinen dritten Treffer perfekt.

SV Baustetten - SGM Warthausen/Birkenhard 6:4 nach Elfmeterschießen (2:2, 1:1). Auf schneebedecktem Kunstrasen und bei permanentem Schneetreiben boten beide Teams gemessen an den widrigen äußeren Umständen einen guten und spannenden Pokalfight. Die gut organisierten Gäste ließen für den SVB zunächst nur harmlose Distanzschüsse zu und sorgten bei eigenen Angriffen aber für Gefahr. Nach starkem Diagonalpass von Elidon Onuzi war SGM-Spielertrainer Andreas Wonschick (20.) zur Stelle und markierte abgebrüht das 0:1. Rico Mast und Keeper Florian Raia verhinderten bei einer Doppelchance der Gäste Schlimmeres für den SVB, der dann bei einem zu hoch angesetzten Kopfball von Maximilian Netzer zu seiner bis dahin besten Chance kam. Praktisch mit dem Pausenpfiff traf Rico Mast (45.+2) mit einem Schuss aus dem Rückraum zum 1:1. Beide Teams trotzten auch nach der Partie dem miesen Wetter und boten einen offenen Schlagabtausch. Raia lenkte einen Schuss von Florian Haller an die Querlatte, im Gegenzug ließ der SVB eine hochkarätige Konterchance liegen. Fast im Liegen traf dann Nikolaos Vlachodimos (71.) aus 18 Metern zum 1:2. Christian Rodi (82.) glich nach einer Kopfballverlängerung von Philipp Birk-Braun aus. In der hitzigen Schlussphase sahen Niklas Behrendt und Moritz Haller (beide SVB) die Rote Karte, Andreas Wonschick bei der SGM Gelb-Rot. Florian Raia parierte im Elfmeterschießen gleich zu Beginn, ein weiterer SGM-Elfer landete am Pfosten. Beim SVB trafen alle Schützen sicher.

24. und 25. April