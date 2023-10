Kammermusikalische Leckerbissen

Das Klaviertrio Trio con brio gastierte in der Stadthalle mit zwei kammermusikalischen Leckerbissen von Franz Schubert und Felix Mendelssohn Bartholdy. Die in Biberach durch mehrere Auftritte wohlbekannten Musiker Verena Kley (Klavier), Immanuel Drißner (Violine) und Michael Strele (Violoncello) sind ein gut eingespieltes Team mit örtlichen Wurzeln: Verena Kley und Immanuel Drißner wuchsen in Biberach auf, Michael Strele in Laupheim.

Franz Schuberts erstes Klaviertrio in B-Dur op. 99 wurde im Januar 1828, seinem Todesjahr, bei einer privaten „Schubertiade“ , mit dem Komponisten am Klavier uraufgeführt. Doch wie so oft bei seinen Kompositionen wurde deren Größe und Einzigartigkeit erst lange nach seinem Tod erkannt, und die Werke erhielten nur allmählich die Würdigung und Anerkennung, die sie heute haben.

Das aufgeführte B-Dur-Trio hat, wie das ebenfalls in jener Zeit entstandene Es-Trio, eine für damalige Verhältnisse gewaltige, fast schon sinfonische Gesamtlänge von 40 Minuten. Trotzdem hatte man beim Hören in keiner Sekunde den Eindruck einer Überlänge.

Das ist auch das Verdienst der drei Musizierenden und ihrem Können zu verdanken. Das prägnante B-Dur-Thema des ersten Satzes wird zunächst von der führenden Violine vorgetragen und weiter vom Klavier ausgeführt. Beim elegischen zweiten Thema wechselt die Klangfarbe zum Cello, Violine übernimmt und gibt weiter ans Klavier. Diese kurze Beschreibung soll zeigen, wie kunstvoll Schubert diesen langen Satz mit seinen zwei Themen ausgestaltete: Das thematische Geschehen wird im Wechsel immer neuer Klangfarben, aber auch von Dur und Moll und von verschiedenen Artikulationen (Strich- beziehungsweise Anschlagsarten) verändert und neu erfunden. All das interpretierten die drei Musiker aufs Schönste. Ein Genuss war beispielsweise das innige Zusammenspiel von Violine und Cello im langsamen Andante-Satz oder konträr dazu die virtuosen Triolen-Passagen des Klaviers beim letzten Satz Allegro vivace.

Manchmal hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr Klanggewalt und intensivere Ausgestaltung gewünscht. Das war beim zweiten Stück nach der Pause, dem Klaviertrio Nr.1, d-Moll op.49 von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809‐1847) wie vergessen. Das Trio zählt zu den bekanntesten der romantischen Epoche. Es wurde 1840 im Gewandhaus Leipzig mit Mendelssohn am Klavier uraufgeführt und war auf Anhieb ein Erfolg. In der „Neuen Zeitschrift für Musik“ nannte Robert Schumann es das „Meistertrio der Gegenwart“, das „nach Jahren noch Enkel und Urenkel erfreuen wird“, und nahm es zum Anlass, Mendelssohn als den „Mozart des 19. Jahrhunderts“ zu bezeichnen. Meisterlich brachten auch die drei Musiker dieses Trio zu Gehör.

Man taucht bei Mendelssohn in eine neue, romantische Klangwelt ein. Der erste Satz ist ein stürmisches „Molto Allegro agitato“, dessen Thema in quirlende Arpeggios des Klaviers eingetaucht ist. Die von den Streichinstrumenten abwechselnd vorgetragenen beiden Themen werden vom Klavier kraftvoll aufgenommen und virtuos umspielt. Dieser virtuose Anteil des Klaviers ist in allen vier Sätzen wesentlicher Bestandteil der Komposition und wurde von der Pianistin bewundernswert interpretiert.

Auch das Cello ist hier ein ebenbürtiger Partner der sonst führenden Violine, was sich bei der Verarbeitung des Themas im ersten Satz genüsslich bemerkbar macht, als beide Instrumente das in sich verschlungene Thema klanglich vorzüglich vortrugen. Die Pianistin und die beiden Streicher präsentierten eine wunderbare Interpretation dieses Meisterwerks mit viel Klangpower und schönem Zusammenspiel.

Der Applaus der begeisterten Zuhörer führte zur Zugabe des „Duetts“ aus den „Vier Phantasiestücke“ op. 88 von Robert Schumann.