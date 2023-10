Der FV Biberach hat in der Fußball-Verbandsliga seinen dritten Sieg eingefahren. Nach den beiden Erfolgen gegen Weiler und in Berg gelang der Mannschaft von Oliver Wild ein 2:1 (1:1)-Auswärtserfolg beim TV Echterdingen. Beide Biberacher Tore erzielte Kai Luibrand.

„Über allem stehen die drei Punkte“, fasste Biberachs Coach die Partie in Echterdingen zusammen. Aufgrund einer Steigerung in der zweiten Halbzeit ginge der Sieg auch letztlich in Ordnung. Dennoch hätte der Aufsteiger in der Schlussphase noch den Ausgleich erzielen können, doch ein überragender Jonathan Hummler in der Defensivarbeit und ein nicht weniger schlechter Keeper Alexander Beck hielten den 2:1-Auswärtssieg des FV Biberach in diesem Sechspunktespiel letztlich fest.

In der Anfangsphase bot sich den rund 200 Zuschauern im Sportpark Goldäcker ein sehr zerfahrenes Spiel, dem man anmerkte, dass beide Mannschaften nach den Ergebnissen der vergangenen Wochen sehr verunsichert waren. Vor allem im Spiel nach vorn ging wenig zusammen. Zwingende Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Auch die Führung der Gäste nach 24 Minuten entsprang eher dem Zufall, als nach einem Freistoß Biberachs Stürmer Kai Luibrand im Gewühl der Ball vor die Füße sprang und der die Nerven behielt. Der FVB führte mit 1:0, doch das Spiel wurde in der Folge nicht wesentlich besser.

Im Gegenteil: Durch einen durchaus umstrittenen Foulelfmeter, den Caglar Celiktas verwandelte, kam der TV Echterdingen zum Ausgleich (38.). „Über diese Entscheidung ließe sich trefflich streiten“, haderte Oliver Wild mit dem Pfiff von Schiedsrichter Jonas Rosenberger aus Ludwigsburg. Janik Martin soll einen Echterdinger Stürmer gefoult haben.

Nach der Pause kam Biberach sehr zielstrebig aus der Kabine, hatte seine beste Phase im Spiel und ging erneut durch Kai Luibrand, der einen Steckpass von Kevin Wistuba aufnahm und aus neun Metern traf, mit 2:1 in Führung. Gespielt war eine knappe Stunde. Die Verunsicherung im Spiel war aber weiterhin zu spüren. Der Gastgeber versuchte noch mehr nach vorn zu spielen und den FV Biberach unter Druck zu setzen, hatte aber weiterhin keine 100-prozentigen Torchancen. Auf der Gegenseite konnte Biberach bei Kontern auch das Überzahlspiel nicht mehr nutzen, sodass es am Ende beim 2:1-Sieg der Gelb-Blauen blieb.

„Wir haben mit vereinten Kräften bis zum Schluss alles wegverteidigt, kämpferisch und läuferisch überzeugt und uns so den Sieg unter dem Strich auch verdient“, resümierte Oliver Wild. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) erwartet der FV Biberach im eigenen Stadion dann die Sportfreunde Schwäbisch Hall.

TV Echterdingen ‐ FV Biberach 1:2 (1:1). FVB: Beck ‐ Keller (72. Baier), Nikolic, Hummler, Martin (72. Baur) ‐ Wilpert (88. Schneider), Wistuba, Biesinger, Schwarz, ‐ Münst, Luibrand. Tore: 0:1, 1:2 Luibrand (24., 58.) 1:1 Celiktas (38./FE). SR: Rosenberger (Ludwigsburg). Z.: 200.