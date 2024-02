Kärcher überzeugt gegen starke Konkurrenz

Niklas Kärcher hat das Skirennteam der TG Biberach bei den baden-württembergischen und den schwäbischen Meisterschaften der Jugendlichen und Aktiven im Slalom vertreten.

Wegen Schneemangels wurden die Wettkämpfe kurzfristig vom Schwarzwald ins Paznauntal verlegt. Doch auch dort fanden die Teilnehmer nahezu frühlingshafte Bedingungen vor. Unter den hohen Temperaturen litt die Piste zunehmend. Zu sehen gab es dennoch hochklassigen Sport. Im Rennen um die Landestitel am Samstag setzten sich Jule Zehle (SC Buchhorn) bei den Frauen und Phillip Gassner (SV Neuenbürg) bei den Männern durch. Kärcher erreichte nach zwei nicht ganz fehlerfreien Läufen den zehnten Platz in der Klasse der Aktiven.

Am Sonntag ging es im Slalom um den Titel des Schwäbischen Skiverbands. Kärcher zeigte sich noch etwas stärker als am Vortag und erreichte den siebten Platz in der Aktivenwertung. Die Titel gingen an Laura Zehle und Fabian Müller (SC Truchtelfingen).

Am kommenden Wochenende stehen zwei Riesentorläufe in der bayrischen Skiliga bei den Aktiven sowie das Finale der Kanzi-Cup-Serie im Schülerbereich an.