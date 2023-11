Am 9. Juni kommenden Jahres bestimmen die Wähler in Baden-Württemberg wieder über die Zusammensetzung von Kreistagen, Gemeinderäten und Ortschaftsräten. Der Kreisjugendring setzt sich mit einer Kampagne dafür ein, dass mehr junge Menschen den Weg in die kommunalen Gremien schaffen. Was sie dort erwartet und warum es sich lohnt, sich zur Wahl zu stellen, berichten junge Menschen, die diesen Weg bei einer der letzten Wahlen bereits gegangen sind.

„Ab in die Kommunalpolitik“ lautet der Titel der Kampagne, die der Kreisjugendring zusammen mit mehreren Kooperationspartnern auf die Beine gestellt hat und die aus Fördergeldern der Partnerschaft für Demokratie finanziert wird. Kernstück der Kampagne sind zwölf kurze Videos. Dort berichten junge Kommunalpolitiker von ihrem Weg ins Gremium, ihrer Arbeit dort und ihrer Motivation.

Nach der Absenkung des Wahlalters dürfen nun auch Jugendliche ab 16 Jahren gewählt werden. 2019 zählte Alexander Wenger aus Baltringen mit seinen 19 Jahren zu den jüngsten Kandidaten für den Kreistag und schaffte prompt den Einzug. Wenger gehört zu den zwölf Protagonisten, die der Kreisjugendring für seine Kampagne gewinnen konnte.

Alle sagten ihre Teilnahme direkt zu

Alle jungen Mandatsträger eint „die Motivation, sich in Ortschaftsrat, Gemeinderat oder Kreistag für Dinge einsetzen zu können, die direkt vor ihrer eigenen Haustür passieren“, sagt Svenja Link. Gemeinsam mit Katrin Bächle hat sie für den Kreisjugendring die Organisation der Kampagne in die Hand genommen. Auf der Suche nach geeigneten Mitstreitern hatten sie alle Landkreisgemeinden angeschrieben. Doch die hätten sich nur „ganz vereinzelt“ zurückgemeldet.

Zum Beispiel beim Thema Digitalisierung bringen junge Menschen eine andere Sichtweise ein. Svenja Link

So konnten sie auch keine Daten zur Zusammensetzung der politischen Gremien im Kreis Biberach erheben. Bei ihrer Recherche stießen sie aber auf Zahlen aus den Regierungsbezirken Karlsruhe und Freiburg. Dort seien nach der letzten Kommunalwahl 2019 nur 1,8 Prozent der Gewählten jünger als 25 Jahre alt gewesen. Ähnlich werde es auch hier sein, vermutet Link.

Dementsprechend gering waren die Erwartungen, viele junge Gremiumsmitglieder zum Mitmachen zu gewinnen. „Doch alle, die wir angefragt haben, haben auch zugesagt“, berichtet Link.

Und auch wenn der Großteil der jungen Kommunalpolitiker berichtet, die Kandidatur nicht aktiv forciert zu haben, sondern zu ihrer Teilnahme ermuntert worden seien, so senden sie doch alle dieselbe Botschaft: „Macht es.“

„Andere Sichtweisen“ in den Gremien

Viele hätten bei ihrer politischen Arbeit verinnerlicht, dass es sehr oft um Zukunftsthemen gehe, so Link und ergänzt: „Zum Beispiel beim Thema Digitalisierung bringen junge Menschen eine andere Sichtweise ein.“

So könnten sie ältere Menschen überzeugen, die bei diesen Themen vielleicht Zweifel oder Ängste haben. „Wenn junge Stimmen nicht gehört werden, wird vielleicht kein Mobilfunkmast gebaut“, nennt sie ein Beispiel.

Mit den auf YouTube, Instagram oder über einen Link auf der Website des Kreisjugendrings abrufbaren Videos und weiteren Beiträgen hoffen die Initiatoren der Kampagne, junge Menschen für die Arbeit in einem politischen Gremium motivieren zu können. Bis zur Kommunalwahl im Juni sind noch weitere Aktionen geplant.

Wer aber mit dem Gedanken spielt, einen Platz auf einer Wahlliste zu ergattern, der sollte sich nicht mehr zu viel Zeit lassen, rät Link. Und wer sich nicht bei Parteien oder bestehenden Wählervereinigungen um einen Listenplatz bemühen möchte, kann auch gemeinsam mit weiteren Mitstreitern eine eigene Liste gründen.