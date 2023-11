Juks bietet zusätzliche Kurse für vier bis sechsjährige Jungkünstler an

Die Biberacher Jugendkunstschule (Juks) erweitert ihr Angebot, um den Bedürfnissen der jungen Teilnehmer gerecht zu werden. Aufgrund der hohen Nachfrage werden nun zwei zusätzliche Kurse für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren in den Bereichen Bildende Kunst und Tanz angeboten. Es sind in beiden Kursen noch Plätze frei. Dies teilt die Juks mit.

Unter dem Motto „Kleine Meister, ganz groß“ wird in dem Kurs die Kreativität und die angeborene Entdeckerfreude der Kinder gefördert. Ihnen wird Raum zum Fantasieren, Ausprobieren und Begreifen gegeben. Der individuelle Ausdruck und das Vertiefen in das eigene Tun stehen genauso im Fokus wie ein harmonisches Miteinander in der Gruppe. Der Kurs bietet kleinen Künstlern viele Möglichkeiten, ihre Kreativität auszuleben, und findet immer freitags von 13.30 bis 14.30 Uhr unter Leitung von Dozentin Margitta Nagel statt. Die Juks empfiehlt, ein Getränk und eine Brotzeit mitzubringen.

Für tanzbegeisterte Vier- bis Fünfjährige wird ein zusätzlicher Kurs namens „Lolly Pop II“ angeboten. Hier treffen Spiel und Tanz aufeinander, um die Kinder bei ihren ersten Schritten im Takt der Musik zu begleiten. Dieses Abenteuer ermöglicht es den Kindern, ihre Koordination und ihr Rhythmusgefühl zu erlernen. Der Tanzkurs „Lolly Pop II“ wird donnerstags von 16 bis 17 Uhr von der erfahrenen Tanzdozentin Diana Casar angeleitet.

Information und Anmeldung für alle Kurse montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und Dienstag und Mittwoch von 14 bis 16 Uhr in der Jugendkunstschule Biberach, Telefon 07351/301984.