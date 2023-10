„Jugend Aktiv“ stellt neue Kolleginnen vor

Zum neuen Schuljahr im September konnte der Verein „Jugend Aktiv“ . neue Kolleginnen in der Schulsozialarbeit begrüßen. Auf die gemeinsame Zusammenarbeit freuen sich Simon Otto (Vorstandsvorsitzender), Annemie Tsalos (Schulsozialarbeit Gaisental-Grundschule), Agnes Gottfried (Schulsozialarbeit am Wieland-Gymnasium und an der Mali-Gemeinschaftsschule), Wolf König (Geschäftsführer) und Patricia Lißner (Fachbereichsleiterin Schulsozialarbeit).

Und da „Jugend Aktiv“ am Freitag, 10. November, zwischen 14 und 18 Uhr sein Jubiläum mit einem Mitmach- und Infonachmittag im Jugendhaus 9teen feiert, besteht da Gelegenheit alle Mitarbeitenden von Jugend Aktiv und auch die neuen Schulsozialarbeiterinnen kennenzulernen.

