Jugend Aktiv feiert Jubiläum und würdigt die Mitarbeiter

Der Verein Jugend Aktiv feiert Am 10. November im Jugendhaus in der Breslaustraße in Biberach sein 30-jähriges Bestehen. Von 14 bis 18 Uhr gibt es für die Öffentlichkeit Mitmachaktionen, Informationen zur Arbeit und den Angeboten in der mobilen, der offenen und der Schulsozialarbeit. Abends werden die ehemaligen und aktuellen Mitarbeitenden gewürdigt und zu einem 30-Jahre-Plausch eingeladen. Bei Essen und Gesprächen wird die erfolgreiche 30-jährige Geschichte des freien Jugendhilfeträgers mit Anekdoten und Erzählungen beleuchtet und ein Wiedersehen mit langjährig verbundenen Unterstützern gefeiert. Kurzentschlossene ehemalige Mitarbeitende und Ehrenamtliche können sich bis Mittwoch, 1. November, bei der Geschäftsstelle von Jugend Aktiv, Telefon 07351/519650 oder Mail [email protected], melden.