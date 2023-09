200-jähriges Bestehen

Ältestes Forstamt in Baden-Württemberg feiert Jubiläum

Biberach / Lesedauer: 4 min

Erster Bürgermeister und Hospitalverwalter Ralf Miller blickt auf die 200-jährige Geschichte des städtischen Forstamts zurück. (Foto: Josef Aßfalg )

Das älteste kommunale Forstamt in Baden–Württemberg ist von großer Kontinuität geprägt. So wurde das Jubiläum in Biberach gefeiert.

Veröffentlicht: 18.09.2023, 12:41 Von: Josef Aßfalg