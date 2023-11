Ju-Jutsu-Elite misst sich am Samstag in Biberach

Die TG Biberach richtet am Samstag die Ju-Jutsu-Landeseinzelmeisterschaften aus. Von 9.30 Uhr an messen sich die besten Kämpfer in der Halle des Pestalozzi-Gymnasiums in der Breslaustraße. Unter den bisher 146 Teilnehmern sind auch 18 Kämpfer der TG.

Erwartet werden spannende Kämpfe in drei Disziplinen: Beim sehr dynamischen Ju-Jutsu-Fighting dürfen im Leichtkontakt Schläge, Tritte und Stöße sowie Hebel-, Wurf-, Würge- und Haltetechniken angewendet werden. Die Sportler tragen hierzu Schutzausrüstung. Das Ziel bei BJJ/Ne-Waza ist es, den Gegner durch Hebel- oder Würgetechniken zur Aufgabe zu zwingen. Das „Duo-System“ ist eine weitere Form des Ju-Jutsu-Wettkampfs und wirkt gerade für Außenstehende besonders spektakulär. Hier wird paarweise gegeneinander in einem Formenkampf angetreten.

Erstmals seit ihrer Gründung im Jahr 1978 richtet die Ju-Jutsu-Sparte in der TG-Judoabteilung die baden-württembergischen Einzelmeisterschaften aus. Bruno Baltres ist seit 2014 Leiter der TG-Abteilung Judo mit den Sparten Aikido, Judo, Kendo, Tai-Chi-Chuan, Qi Gong und eben Ju-Jutsu. Eigentlich ist Baltres im Judo beheimatet, seit zwei Jahren übt der 71-Jährige auch Ju-Jutsu aus. Die Sportart, die übersetzt nachgebende oder auch sanfte Kunst heißt und eine in Deutschland entstandene moderne Form der Selbstverteidigung darstellt, sei eine Sportart für alle Altersgruppen, versichert Baltres. Seit einigen Jahren fördere die TG, die eigentlich in der Halle des Wieland-Gymnasiums beheimatet ist, verstärkt die Nachwuchsarbeit und habe dort schon erste Erfolge verzeichnet, berichtet Baltres.

Um auch den Jüngsten die Möglichkeit zur Teilnahme zu bieten, ist die ursprüngliche Ausschreibung auf Initiative der TG um die Altersklasse U10 erweitert worden. „Die Kinder hatten sich so gefreut, bei den Landesmeisterschaften teilzunehmen, sodass wir die Altersklasse kurzfristig reingebracht haben“, sagt Baltres. Nun können sich die Jüngsten in der Disziplin Ne-Waza am Vormittag im Rahmen der Landestitelkämpfe messen.

Ohnehin gehört der Vormittag in erster Linie den Nachwuchsklassen. Auch in der Disziplin Fighting misst sich der Nachwuchs am Vormittag, bevor am Nachmittag die älteren Altersklassen von der U18 aufwärts im Fokus stehen. Neben zwei großen Matten werden die TG-Helfer auf Wunsch des Verbands auch eine kleinere Matte für die Ne-Waza-Kämpfe vorbereiten, damit der Zeitplan eingehalten werden kann.

Die TG rechnet sich bei seinen insgesamt 26 Starts auch Titelchancen aus. Das hänge aber auch von der Konkurrenz ab, so Baltres. Denn zu den Gegnern der Biberacher, die Ju-Jutsu-Wettkampftrainer Michael Golonka auf die Titelkämpfe vorbereitet hat, gehören Cracks wie der fünffache Weltmeister Roman Apolonov, der in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm antritt. Ab der Altersklasse U14 geht es in Biberach auch um die Qualifikation für die süddeutschen Meisterschaften im Februar in Stuttgart, wo dann wiederum die besten Kämpfer aus Baden-Württemberg und Bayern um die Tickets für die deutschen Meisterschaften kämpfen.

Die Kämpfe starten am Samstag um 9.30 Uhr in der PG-Halle in den Disziplinen Fighting (U16 und jünger), Duo und Ne-Waza. Weiter geht es um 13 Uhr im Fighting mit den Altersklassen U18 und älter. Insgesamt haben die 149 Teilnehmer für 169 Starts gemeldet. Veranstalter ist die ARGE Ju-Jutsu Leistungssport Baden-Württemberg. Der Eintritt ist frei. Für Verpflegung ist gesorgt.

