Jetzt ist es amtlich. Der neue Fußballbezirk, der aus dem Zusammenschluss des Bezirks Riß mit den Vereinen aus den Donau-Schiedsrichtergruppen Saulgau und Sigmaringen zur Saison 2024/25 entsteht, heißt Oberschwaben. Das haben der Beirat und der Vorstand des Württembergischen Fußball-Verbands (WFV) laut Mitteilung bei der traditionellen Jahresabschlusssitzung beschlossen.

Gewünschter Name kommt

Bereits bei der gemeinsamen, öffentlichen Versammlung hatten die Vertreter der beiden Fusionsbezirke Ende November geäußert, dass man - nach Abstimmung unter den Vereinen - dem WFV diesen Vorschlag unterbreitet (SZ berichtete).

Die vom Verbandstag 2022 beschlossene Spielklassen- und Verbandsstrukturreform wird zur kommenden Spielzeit 2024/25 umgesetzt. Das Verbandsgebiet umfasst dann anstatt wie bisher 16 nur noch zwölf Bezirke. Bei der Namensgebung wurden die folgenden Vorschläge aus den jeweiligen Bezirken berücksichtigt und vom Beirat beschlossen.

So heißen die Bezirke künftig

Die Bezirke im einzelnen: Bezirk 1 (Böblingen und Stuttgart)/Name: Stuttgart/Böblingen. Bezirk 2 (Leonberg, Ludwigsburg, Vaihingen/Enz)/Enz/Murr. Bezirk 3 (Heilbronn, Kocher/Jagst, Künzelsau, Öhringen, Bad Mergentheim)/Franken. Bezirk 4 (Aalen, Heidenheim, Schwäbisch Gmünd)/Ostwürttemberg. Bezirk 5 (Esslingen, Göppingen, Nürtingen)/Neckar/Fils. Bezirk 6 (Blautal/Lonetal, Ehingen, Illertal, Ulm, Neu-Ulm)/Donau/Iller. Bezirk 7 (Münsingen, Reutlingen, Tübingen) Alb. Bezirk 8 (Friedrichshafen, Ravensburg, Wangen)/Bodensee.

So sieht die Struktur des Württembergischen Fußball-Verbands ab der Saison 2024/25 aus. Der Bezirk neun wird Oberschwaben heißen. (Foto: WFV )

Bezirk 9 (Riß, Saulgau, Sigmaringen)/Oberschwaben. Bezirk 10 (Calw, Nördlicher Schwarzwald)/Nordschwarzwald. Bezirk 11 (Rottweil, Tuttlingen, Zollern)/Schwarzwald-Zollern. Bezirk 12 (Backnang, Crailsheim, Schorndorf, Schwäbisch Hall, Waiblingen)/Rems/Murr/Hall.

Bezirkstag im Juni 2024 in Uttenweiler

Der 34. Verbandstag des WFV wird am 20. Juli 2024 in der Carl-Benz-Arena in Stuttgart stattfinden. Vorab finden die einzelnen Bezirkstage statt. Der Bezirkstag des neuen Bezirks Oberschwaben ist für Samstag, 15. Juni 2024 (ab 14.30 Uhr), in der Turn- und Festhalle Uttenweiler terminiert.