Zum Ende der Sommerferien begeht Biberach den zweiten großen Höhepunkt im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg. Über das Wochenende feiert die Stadt die Landesfesttage.

So fand am Freitag bereits die Verleihung der Heimatmedaille Baden-Württemberg sowie ein „Kulturparcours“ statt, am Samstag folgte neben Vorführungen von Volkstänzen und traditionellem Handwerk auch der Große Zapfenstreich.

3000 Teilnehmende beim Umzug durch Biberach

Höhepunkt ist am Sonntag ab 12.30 Uhr jedoch der große Landesfestumzug in Anwesenheit von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

99 Gruppen, darunter 37 Musikkapellen, ziehen mit insgesamt rund 3000 Teilnehmern und 30 Pferden sowie Gespannen auf der Umzugsroute der Schützenfestumzüge durch die Stadt.

Hier gehts zum Livestream des Landesfestumzugs am 10. September