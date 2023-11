Jetzt für Messe „Aktiv50plus“ in Biberach bewerben

Mehr als 1000 Besucher werden am Freitag, 19. April 2024, von 9.30 bis 17 Uhr in der Gigelberg- und Stadtbierhalle in Biberach zur Messe „Aktiv50plus“ erwartet. Mit über 50 Ausstellern kommt die Veranstaltung räumlich an ihre Grenzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Wer gewerblich oder ehrenamtlich am Stand oder mit einem Vortrag Anregungen für die zweite Lebenshälfte geben möchte, sollte sich schnellstmöglich mit dem Anmeldebogen, spätestens am 1. Dezember, beim Organisationskreis bewerben: Diakonie ‐ Hilfen im Alter, Wielandstraße 24, 88400 Biberach. Weitere Infos gibt es unter Telefon 07351/150250 oder unter www.messeaktiv50plus.de