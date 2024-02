„Engagieren & Kassieren“, die 2018 ins Leben gerufene Spendenaktion der Kreissparkasse Biberach und der „Schwäbischen Zeitung“, geht auch 2024 weiter. In diesem Jahr lautet das Motto „Freiräume für junges Engagement - Förderung und Unterstützung unserer Kinder und Jugend“. Bis zu 50.000 Euro aus der Kultur- und Sozialstiftung der Kreissparkasse Biberach stehen zur Verfügung, um Projekte, die in der Kinder- und Jugendarbeit angesiedelt sind, mit einer Spende zu unterstützen. Gemeinnützige Organisationen und Vereine, aber auch Schulen und Kindergärten im Landkreis Biberach können sich ab Montag, 19. Februar, mit ihren Ideen bewerben.

Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Vereine und gemeinnützige Organisationen sind angewiesen auf Nachwuchs, der bereit ist, sich zu engagieren und dafür zu sorgen, dass das starke Ehrenamt in der Region eine gute Zukunft hat.

Die Förderung von Kindern und Jugendlichen ist ein sehr lohnenswerter Invest in die Zukunft unserer Gesellschaft. Martin Bücher

„Wir wissen, dass das alles nicht zum Nulltarif zu haben ist. Deshalb wollen wir mit der Aktion ,Engagieren & Kassieren’ in diesem Jahr ganz besonders die Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Biberach in den Fokus nehmen und hier gezielt Projekte unterstützen“, sagt Juliana Rapp, Geschäftsführerin der „Schwäbischen Zeitung“ im Landkreis Biberach.

Und Martin Bücher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Biberach, sagt: „Die Förderung von Kindern und Jugendlichen ist ein sehr lohnenswerter Invest in die Zukunft unserer Gesellschaft. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, die Aktion fortzuführen und Vereine, gemeinnützige Organisationen sowie Institutionen auch weiterhin in ihrer so wichtigen Arbeit für unsere Kinder und Jugendlichen in unserem Landkreis zu unterstützen. Der von uns dafür bereitgestellte Betrag von bis zu 50.000 Euro bleibt daher unangetastet.“

Was gefördert werden kann

Welche Projekte sind beispielsweise möglich? Das Aktionsmotto ist in diesem Jahr bewusst weit gefasst. Bewerben kann man sich mit allen Projekten, die sich spezifisch der Kinder- und Jugendarbeit widmen. Das kann die Einrichtung für einen Jugendraum sein, genauso aber auch Musik- oder Sportausstattung, die es für die Ausbildung oder das Training von Kindern und Jugendlichen braucht.

Neu ist in diesem Jahr, dass auch Trainer finanziert werden können, ebenso auch Veranstaltungen wie beispielsweise ein Tag der offenen Tür oder Schnuppernachmittag, um für die Jugendarbeit zu werben. Möglich sind auch spezielle Projektförderungen in Schulen und Kindergärten.

Wichtig dabei ist wie schon in den Vorjahren: Es braucht Vereine oder Organisationen, die dabei selbst anpacken und organisieren wollen. Die finanzielle Unterstützung kommt aus der Kultur- und Sozialstiftung der Kreissparkasse Biberach. Wer Ideen hat, kann sich ab sofort mit seinem Projekt und seinem Verein oder seiner Organisation bewerben.

So bewirbt man sich um eine Spende

Und so funktioniert es: Sie als Verein, gemeinnützige Organisation oder Institution aus dem Landkreis Biberach stellen Ihr Projekt/Ihre Idee vor und wie Sie sich engagieren wollen - im Gegenzug kassieren Sie dafür eine finanzielle Unterstützung von der Kreissparkasse Biberach, sofern das Projekt von unserer Jury ausgewählt wird.