Jeder Einwohner hat ein Zahnarzt in seiner Nähe

Auch im Jahr 2023 ist in allen Regionen Baden–Württembergs eine flächendeckende, wohnortnahe und qualitativ gute zahnärztliche Versorgung gewährleistet. Das geht aus dem aktuellen Versorgungsbericht der Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden–Württemberg (KZV BW) hervor. Dieser Bericht bildet die derzeitige Versorgungssituation in allen Stadt– und Landkreisen ab.

Im Landkreis Biberach wird demnach die zahnmedizinische Versorgung 2023 von 129 Zahnärztinnen und Zahnärzten sichergestellt. Dies entspricht einem Betreuungsverhältnis von einer Zahnärztin oder einem Zahnarzt zu 1591 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Versorgungsgrad im Kreis Biberach liegt bei 84,9 Prozent.

„Landesweit gibt es keinen einzigen Stadt– oder Landkreis, der unterversorgt oder akut von Unterversorgung bedroht ist“, schreibt der Vorstand der KZV BW. Auch in Gegenden mit geringerer Praxisdichte sei die Erreichbarkeit von Zahnarztpraxen in zumutbarer Entfernung flächendeckend gesichert. In den meisten Fällen zeige der Bericht lediglich geringfügige Veränderungen des Versorgungsgrades, große Abweichungen gegenüber dem Vorjahr blieben die Ausnahme.

Neben der Darstellung der regionalen Versorgungszahlen beschreibt der Versorgungsbericht der KZV BW aktuelle Entwicklungen, die den Berufsstand und den Praxisalltag unmittelbar betreffen und somit Auswirkungen auf die Versorgungssituation haben können. Ein zentrales Problem ist demnach die ungebrochen hohe Bürokratielast, mit der die Praxen tagtäglich zu kämpfen haben. Diese mache sich verstärkt in Einzelpraxen bemerkbar, die wiederum vermehrt in ländlichen Gegenden zu finden seien. Im Versorgungsbericht seien aktuelle Ergebnisse einer Befragung der KZV BW unter ihren Mitgliedern abgebildet. So würden 64,1 Prozent der Befragten angeben, sehr stark von Bürokratie belastet zu sein. 73,6 Prozent würden darin ein Hemmnis für Niederlassungen sehen.

Zusätzliche Belastungen erfahren die Zahnarztpraxen durch das Ende 2022 beschlossene GKV–Finanzstabilisierungsgesetz. Die Vorenthaltung der Vergütung erbrachter Leistungen durch die strikte Budgetierung würde sich negativ auf die Niederlassungswilligkeit der jüngeren Generation auswirken. Zudem werde die weitere Entwicklung der Versorgungslandschaft nicht zuletzt davon abhängen, ob die Politik mit Blick auf investorengeführte Medizinische Versorgungszentren (iMVZ) schnelle und effektive Maßnahmen ergreift, um der Vergewerblichung der Zahnmedizin Einhalt zu gebieten. „Die Gesundheitspolitik muss die Probleme des ambulanten Sektors endlich mit ernsthaften Maßnahmen angehen, damit das hohe Niveau der Versorgung nicht aufs Spiel gesetzt wird“, schreibt der Vorstand der KZV BW.