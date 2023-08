Biberach

Jazzmusik vom Feinsten

Biberach / Lesedauer: 2 min

Zur The Zipflo Reinhardt Band gehören Josef „Zipflo“ Reinhardt (Violine), Andy Herrmann (Piano), German Klaiber (Bass) und Matthias Daneck (Drums). (Foto: Hans-Bernd Sick )

Das zweite Rondellkonzert in diesem Jahr hat aufgrund des schlechten Wetters in der Alten Stadtbierhalle auf dem Gigelberg stattgefunden. Diesmal spielte The Zipflo Reinhardt Band einen energiegeladenen Fusion–Jazz aus einem Mix von verschiedenen Jazzrichtungen und obwohl dies keine Mainstream–Musik ist, war die Besucherzahl überraschend groß.

Veröffentlicht: 07.08.2023, 14:42 Von: sz