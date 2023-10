Jazzherbst-Wochenende mit zwei Trios aus der Region

Der Jazzclub Biberach widmet sich in seiner Konzertreihe auch weiterhin den Local Heroes. Im Herbstprogramm geht es am 6. und 7. Oktober mit einem Jazzherbst-Wochenende und zwei Trios aus der Region weiter. Dies teilt der Verein Jazzclub Biberach mit.

Der aus Ulm stammende Henning Dampel, Andreas Schnell aus Untersulmetingen sowie Bernward Schäfer aus Ochsenhausen bilden zusammen ein Jazz-Trio der Extraklasse. Mit virtuosen, energiegeladenen, aber auch atmosphärischen Eigenkompositionen sowie pfiffigen Bearbeitungen klassischer Standards bieten sie eine frische und abwechslungsreiche Songauswahl. Das Konzert findet am Freitag, 6. Oktober, ab 20.30 Uhr im Jazzkeller der Bruno-Frey-Musikschule statt.

Am Samstag, 7. Oktober, geht es ebenfalls ab 20.30 Uhr schon weiter im kompakten Programm des Jazzclubs. Das Trio um den jungen, aus Laupheim stammenden Pianisten Lukas Brenner widmet sich dem modernen Klaviertrio-Sound der Gegenwart. Komplexität trifft Emotion, teilweise klassisch angehauchte Strukturen und Harmonien geraten mit den Traditionen des Jazz aneinander. Die Besucher dürfen sich auf einen innovativen Abend freuen, bei dem sich der Jazz in all seiner Offenheit zeigt. Die Besetzung besteht aus Lukas Brenner (Piano), Felix Schrack (Drums) und Steffen Kistner (Bass).

Der Eintritt kostet 19 Euro (ermäßigt 15 Euro für Mitglieder und zehn Euro für Studenten), Biberacher Schüler haben im Jazzclub wie gewohnt freien Eintritt. Der Veranstalter empfiehlt auch diesmal für Konzerte die Online-Kartenreservierung über das Bestellformular auf der Website www.jazzbiber.de. Die Abendkasse öffnet um 20 Uhr.