Jazzclub startet in die Herbstsaison

Mit Traditional-Jazz startet der Biberacher Jazzclub in seine Herbstsaison. Wie die Frühjahrssaison steht sie zu einem großen Teil unter dem Motto „Heimattage“. In vielen Bands sind Musiker aus Biberach beziehungsweise aus dem Kreis Biberach am Start. Der Halbjahres-Programmflyer ist erschienen und liegt an vielen Stellen in Biberach aus. Den Anfang des Konzertreigens machen am Freitag, 22. September, um 20.30 Uhr die Hardt Stompers.

Traditional-Jazz bildet den Kern ihrer mit ungebändigter Spielfreude vorgetragenen Musik. So präsentiert sich die mit Musikern aus der Region, auch aus dem Kreis Biberach, gegründete Band ihrem Publikum seit über vierzig Jahren. Klangfarblich erweitern die Hardt Stompers den Sound des erdigen Traditional-Jazz mit Tuba und Banjo gerne zur feiner nuancierenden Hot Jazz Combo mit Gitarre und Kontrabass. Die Online-Kartenreservierung ist unter www.jazzbiber.de möglich. Der Eintritt kostet 19 Euro, Mitglieder im Jazzclub zahlen nur 15 Euro, Studenten nur zehn Euro. Biberacher Schüler haben freien Eintritt. Restkarten gibt es an der Abnedkasse ab 20 Uhr.