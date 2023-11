Biberach

Jazz-Trio um Dieter Ilg bietet hochkarätigen Jazz

Biberach

Mit elf Kompositionen des Franzosen Maurice Ravel spielte das Trio um Dieter Ilg in der Stadthalle. (Foto: Helmut Schönecker )

Seit vielen Jahren regelmäßig zu Gast in Biberach ist der international renommierte Freiburger Kontrabassist Dieter Ilg im Trio mit Patrice Héral aus Montpellier am Schlagzeug und dem gebürtigen Ravensburger Rainer Böhm am Flügel mehr denn je Garant für herausragenden Trio-Jazz auf allerhöchstem Niveau. In der nur locker besetzten Stadthalle stellten die drei Künstler nun ihr jüngstes Projekt „Ravel“ vor, elf außergewöhnliche Variationen über Kompositionen des französischen Impressionisten Maurice Ravel.

