Janina Sauter belegt ersten Platz beim Plakatwettbewerb gegen Komasaufen

„bunt statt blau“: Unter diesem Motto gestalteten in diesem Jahr bundesweit über 7000 Schülerinnen und Schüler Plakate gegen das Rauschtrinken. Janina Sauter aus Biberach belegte in der Region Biberach den ersten Platz. Die Krankenkasse DAK–Gesundheit in Biberach ehrte die Gewinnerin und übergab der erfolgreichsten Teilnehmerinnen einen Preis und eine Urkunde.

2021 tranken bundesweit 11.650 Zehn– bis Zwanzigjährige bei einer Gelegenheit so viel, dass sie volltrunken in eine Klinik kamen. „Immer weniger Jugendliche müssen wegen einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden — das gibt uns Anlass zur Hoffnung. Gleichwohl gibt es immer noch zu viele Alkoholeskapaden bei Kindern und Jugendlichen“, so Sozialminister Manne Lucha als Schirmherr der Kampagne. „Wer zu viel Alkohol trinkt, riskiert schwere körperliche und seelische Probleme. Insbesondere beim Komatrinken wird aus Spaß schnell ernst und eine echte Gefahr. Wenn dies häufiger vorkommt, droht die Sucht. Deshalb unterstütze ich sehr gerne die Initiative ,bunt statt blau‘ gegen den Alkoholmissbrauch. Jugendliche können hier mit ihrem Plakat selbst Farbe bekennen.“

„Die von der Zielgruppe selbst gestalteten ‚bunt statt blau‘-Plakate stärken die Wahrnehmung, dass Alkoholkonsum schädlich ist“, fasst Ramona Schad von der DAK–Gesundheit in Biberach die Ergebnisse zusammen. „Die Siegerplakate unserer Kampagne haben eine stärker sensibilisierende Wirkung als traditionelle, eher an Erwachsene gerichtete, Warnhinweise“, so Ramona Schad. „Der rückläufige Trend bei den Komasaufzahlen zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir werden uns auch weiter im Bereich Alkoholprävention konsequent engagieren.“

Die Aktion „bunt statt blau“ findet in diesem Jahr zum vierzehnten Mal statt. Seit 2010 haben bundesweit fast 130.000 Schülerinnen und Schüler mitgemacht. Im Juni kürte eine Bundesjury mit dem Drogenbeauftragten der Bundesregierung Burkhard Blienert und DAK–Vorstand Andreas Storm die Bundesgewinnerinnen und Bundesgewinner 2023.

