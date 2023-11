Jürgen Hörig ist den meisten Menschen in der Region vermutlich als Moderator der SWR-Landesschau bekannt. Am Sonntag, 12. November, tritt er ab 19 Uhr im Biberacher Komödienhaus zusammen mit dem Gitarristen Benny Eisel als Sänger auf. „Lieblingslieder“ heißt das Programm. Was es damit auf sich hat und wie der Nachrichtenmann zum Singen kam, erzählt der 58-Jährige im Interview mit Gerd Mägerle.

Herr Hörig, man kennt Sie als Moderator verschiedener SWR-Sendungen. Wann und wie sind Sie denn zum Gesang gekommen?

Zur Musik bin ich tatsächlich erst sehr spät gekommen, schlichtweg weil ich einfach nicht die Zeit dazu hatte. Es hat sich durch einen Zufall ergeben: Ich wollte meiner Frau vor rund acht Jahren ein sehr persönliches Geschenk machen. In dieser Zeit hatte ich Kontakt zu einem Produzenten mit einem Aufnahmestudio, und da habe ich einige unserer Lieblingslieder zu Karaoke-Tapes eingesungen. Der Produzent fand das gar nicht so schlecht und fragte mich, ob ich Lust hätte mehr zu machen. Er hatte einen Song, den ich gesungen habe, und daraus ergab sich auch ein Album. Da habe ich Lust bekommen, das auch live zu singen und etwas zu den Songs zu erzählen. Daraufhin habe ich dann Gesangsunterricht genommen. Der erste Auftritt war dann 2016.

Was erwartet die Besucher in Biberach?

Das Programm von damals habe ich immer wieder angepasst, aber von der Struktur her ist es gleich. Es gibt meine Songs, es gibt Coversongs und ich erzähle jeweils etwas dazu. Die Leute erfahren etwas über Lieder, die sie vielleicht alle kennen, aber worauf sie noch nie so geachtet haben. Das hat für viele Besucher einen gewissen Reiz. Die Geschichten in meinen Songs, die ich auf Englisch singe, sind zum Teil sehr persönlich und ich erzähle den Menschen etwas dazu. Das Programm sind etwa zur Hälfte eigene Stücke, zu Hälfte Coversongs. Deshalb heißt das Programm auch Lieblingslieder, weil das alles Stücke sind, die mich in irgendeiner Weise begleiten.

Vor einiger Zeit haben Sie auch den Song „Solang man Träume noch leben kann“ der Münchener Freiheit gecovert. Singen Sie also künftig doch mehr deutsch?

Den Song habe ich zu einem Tribut-Album „40 Jahre Münchener Freiheit“ beigesteuert. Tatsächlich möchte ich aber versuchen, weitere deutsche Stücke zu machen. Bislang haben wir eines im Repertoire. Ich tu’ mich da mit dem Texten gar nicht so leicht, damit es nicht so klingt wie Schlager.

Wann sind Sie denn aufgeregter: Zehn Sekunden bevor die Landesschau beginnt oder unmittelbar bevor sie auf die Bühne müssen?

Bevor ich singe, bin ich deutlich nervöser. Es ist auch eine wahnsinnige Vorfreude. Das klassische Lampenfieber vor der Sendung tritt nach Jahren nicht mehr so auf. Aber ein Abend auf der Bühne ist immer spannend, weil es auch darum geht, wie ich mich in dem Moment fühle und wie das Publikum drauf ist.

Ist das Singen auch ein positiver Ausgleich zum Nachrichtenjob, wo einem viele schlechte Nachrichten auch runterziehen können?

Definitiv ja, und es ist auch meine Spielwiese. Es ist wie ein kleines Geschenk, das mir da zugefallen ist. Auch mit meinem Gitarristen Benny Eisel. Und das spiegeln mir auch die Zuhörer zurück. Das ist sehr berührend.

Wie kam es denn zum Auftritt in Biberach?

Ich sage nur Norbert Zeidler. Er war früher Bürgermeister in Remshalden und ich habe da gewohnt. So sind wir uns immer mal wieder über den Weg gelaufen. Über diese Schiene entstand die Idee zum Auftritt im Rahmen der Heimattage in Biberach. Vor ein paar Jahren habe ich auch schon mal die Preisverleihung der Biberacher Filmfestspiele moderiert.

Tickets für das Konzert gibt es beim Kartenservice im Biberacher Rathaus und unter kartenservice-biberach.de