In der Biberacher Innenstadt gibt es aktuell einige Leerstände, weitere folgen in nächster Zeit. Allein am Marktplatz tut sich gerade einiges. So stehen beispielsweise die Räumlichkeiten der ehemaligen Markt–Apotheke leer oder auch der ehemalige Edeka–Markt Walke. Ein paar Häuser weiter zieht das Modegeschäft Gerry Weber im September aus und das Brillengeschäft Fielmann zieht in die Hindenburgstraße um. Diese Problematik ist aber keineswegs ein Biberacher Thema, anderen Städten deutschlandweit geht es ähnlich. Gründe sind unter anderem die Corona–Pandemie, hohe Mieten, aber auch das veränderte Konsumverhalten der Menschen. Dennoch benötigt eine lebendige Innenstadt auch volle Geschäfte und verschiedene Angebote für die Bürgerinnen und Bürger. Wie Ralf Miller, Erster Bürgermeister und Wirtschaftsförderer der Stadt, die aktuelle Lage sieht, hat er im Interview mit Tanja Bosch verraten.

Herr Miller, wie sieht es aus Ihrer Sicht in Sachen Leerstände in der Biberacher Innenstadt aus?

In Biberach gibt es in letzter Zeit den einen oder anderen prominenten Leerstand, was möglicherweise den Eindruck erwecken könnte, dass wir in Biberach ein besonderes „Leerstandsproblem“ hätten. Unsere Innenstadtstudie, die wir im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der Agentur „Stadt und Handel“ erstellt haben, hat auch dieses Thema untersucht. Das Ergebnis: Die Leerstandsquote in Biberach liegt im Vergleich zu anderen ähnlich großen Städten absolut im Durchschnitt. Da die Zahlen mancherorts nicht aktuell sind und coronabedingte Leerstände anders als bei uns noch nicht in den Statistiken sind, ist sogar davon auszugehen, dass wir derzeit eine unterdurchschnittliche Leerstandsquote haben. Klar ist aber auch: Wir ruhen uns auf der Statistik nicht aus. Jeder Leerstand ist letztlich einer zu viel.

Hat die Stadtverwaltung Möglichkeiten, in das Geschehen einzugreifen?

Selbstverständlich haben wir sehr klar im Blick, was sich in unserer Innenstadt tut, wobei unsere Einflussmöglichkeiten natürlich begrenzt sind. An wen ein privater Vermieter zu welchen Konditionen eine Immobilie vermietet oder nicht liegt nicht in unserer Hand. Wir unterstützen hier bei Bedarf aber sehr gerne. Unsere Wirtschaftsförderung betreibt beispielsweise ein strukturiertes Leerstandsmanagement: Vermieter, die auf der Suche nach einem neuen Mieter sind können sich genauso bei uns melden wie Gewerbetreibende, die in Biberach Flächen suchen. Wir versuchen dann, potenzielle Mieter und Vermieter zusammenzubringen. Und auch sonst stehen wir sehr gerne beratend zur Seite, etwa wenn es darum geht, welche Branche für ein bestimmtes Quartier noch interessant wäre. Auch dazu hat unsere Innenstadtstudie interessante Erkenntnisse generiert.

Erster Bürgermeister Ralf Miller (Foto: Stadtverwaltung Biberach )

Welche Gründe gibt es für die Leerstände? Sind das Nachwirkungen der Corona–Pandemie?

Die Gründe, die im Einzelnen dazu führen, dass Geschäfte schließen und es in Folge eventuell zu Leerständen kommt, sind sicherlich sehr unterschiedlich. Mit Sicherheit hat die Corona–Pandemie den ein oder anderen Gewerbetreibenden nachhaltig gebeutelt. Auch die Zunahme des Onlinehandels stellt eine große Herausforderung für den Einzelhandel dar. Auch der allseits beklagte Fachkräftemangel ist branchenübergreifend ein großes Problem. Wichtig ist mir zu betonen: Eine lebendige Innenstadt ist nicht nur eine Aufgabe der Stadtverwaltung oder von Händlern und Gastronomen. Sie ist letztlich eine Aufgabe für die gesamte Bürgerschaft. Das wirkungsvollste Mittel gegen Leerstände und ein Ausbluten unserer Innenstädte ist es, hier vor Ort einzukaufen und gastronomische Angebote zu nutzen. Lass den Klick in Biberach!

Blicken Sie eher skeptisch in die Zukunft der Biberacher Innenstadt?

Zur Zukunft unserer Innenstadt blicke ich eigentlich optimistisch nach vorne. Unsere Ausgangsvoraussetzungen in Biberach sind im Vergleich gut, das hat unsere Innenstadtstudie gezeigt: Wir haben nach wie vor eine relativ hohe Kundenfrequenz in unserer Innenstadt, das Kaufkraftniveau in Biberach sucht seinesgleichen und wir haben sehr viele Fachgeschäfte und inhabergeführte Geschäfte, die sich in hohem Maße mit dem Standort Biberach identifizieren. Das bedeutet natürlich nicht, dass es keine Herausforderungen gibt. Aber denen stellen wir uns — und zwar strukturiert und mit einem klaren Konzept.

Welche Rolle spielt beim Thema Leerstände die Innenstadtstudie?

Der zentrale Grund für die genannte Studie sind es, die Stärken und Schwächen unserer Innenstadt klar und ohne Denkverbote zu analysieren und dann passgenau Maßnahmen abzuleiten und sie umzusetzen. Dazu brauchen wir aber alle relevanten Akteure, da es die Stadt alleine nicht richten kann. Wir sind anlassbezogen im Austausch mit Immobilieneigentümern sowie Interessenten. Daneben planen wir beispielsweise in den Herbst-/Wintermonaten einen Aktionstag „Biberacher Freiräume“, bei dem leerstehende Gewerbeimmobilien besichtigt werden können und potenzielle Interessenten direkt mit den Eigentümern und angrenzenden Geschäften ins Gespräch kommen können.

Die Stadt tut also einiges für eine attraktive Innenstadt.

Eine lebendige Innenstadt darf für ein Mittelzentrum wie Biberach keine Glückssache sein. Man muss an ihr arbeiten — und das tun wir seitens der Stadtverwaltung als Partner aller Akteure in unserer Innenstadt.

Gibt es etwas, das für Sie in der Biberacher Innenstadt fehlt? Ist der Branchenmix ausgewogen?

Mit dem komplexen Thema Branchenmix haben wir uns in den vergangenen Monaten, in der schon mehrfach zitierten Innenstadtstudie und im Rahmen von „Platz für alle“ intensiv beschäftigt. Ergebnis: Wir haben grundsätzlich einen sehr guten Angebotsmix in der Stadt. Aber natürlich gibt es Entwicklungspotential: Der Bereich der Gastronomie wird sicherlich für die Zukunft der Innenstädte eine noch größere Rolle als bisher spielen.

Wie werden die Bürgerinnen und Bürger, die ja Kunden und Gäste in den Geschäften, Café und Restaurants sind, in diesen Prozess mit einbezogen?

Bei der repräsentativen Onlineumfrage, die Teil der Innenstadtstudie war, kamen zahlreiche Rückmeldung der Beteiligten was ihnen in der Biberacher Innenstadt fehlt. Um eine größere Auswahl zu haben kamen beispielsweise Nennungen wie: bekannte Filialisten, junge Mode, individueller Einzelhandel, Geschenkartikel, Elektrofachmarkt oder Spielwaren. Diese Ergebnisse dürften vor allem für Immobilieneigentümer interessant sein, die aktuell auf der Suche nach einem Nachmieter sind. Alle Interessierten können die Innenstadtstudie auf der städtischen Homepage unter der Rubrik Wirtschaft/Stadtmarketing einsehen. Abschließend kann man zusammenfassen, dass ein Branchenmix nie einfach fertig ist. Nachfrage und Bedürfnisse von Kunden ändern sich über die Zeit. Gleiches gilt für die spezifischen Herausforderungen für unsere Innenstädte. Deshalb ist ein solides Stadtmarketing und die Förderung einer lebendigen Innenstadt auch eine kommunale Daueraufgabe.