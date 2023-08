Internetauftritt für den Aufstieg B30 geht online

Die Planungen für den Aufstieg B30 und die Gemeindeverbindungsstraße Blosenberg schreiten voran. Die neue Internetplattform für beide Projekte wurde nun bei einem gemeinsamen Termin mit Landrat Mario Glaser, Oberbürgermeister Norbert Zeidler und Bürgermeister Wolfgang Jautz vorgestellt und online geschaltet.

Die Plattformen dienen der transparenten Darstellung der Planungsprozesse beider Straßenbauprojekte. Während die Gemeindeverbindungsstraße eine städtische Baumaßnahme ist, wird der Aufstieg B30 von Landkreis, Stadt und der Gemeinde Warthausen vorangetrieben. Neben Informationen zu den Zielen der Maßnahmen, wird der Planungsablauf der Straßen nachvollziehbar erläutert. Außerdem sollen aktuelle Meldungen, Planungsfortschritte sowie Termine dargestellt werden. Zentrales Element ist die virtuelle Besucherplattform, bei der an jeweils verschiedenen Standorten der Straßen mittels einer 3D–Darstellung der Verlauf der geplanten Trassen im Vergleich zur heutigen Situation betrachtet werden kann.

Die Homepage wird kontinuierlich entsprechend des Planungsfortschritts weitergeführt. So ist geplant, auch Videos während der Bauphase einzustellen sowie Einladungen zu Baustellenbesichtigungen aufzunehmen.

„Mit der neuen Internetplattform können wir die Bürgerinnen und Bürger bei diesen wichtigen Straßenbauprojekten mitnehmen und transparent informieren. Für mich ist es ein absolutes Highlight, schon jetzt durch die 3D–Animation einen Blick zu bekommen, wie der Aufstieg zur B30 in Zukunft aussehen wird, auch wenn es bis zur Umsetzung noch dauern wird“, freut sich Landrat Mario Glaser. Oberbürgermeister Norbert Zeidler unterstreicht ebenfalls die Bedeutung der Plattformen für die Information der Bürger: „Den Menschen Projekte so anschaulich wie möglich zu erläutern und sie auch am Planungs– und später am Bauverlauf teilhaben zu lassen, ist immens wichtig. Dank technischer Möglichkeiten werden so komplexe Maßnahmen wie die Gemeindeverbindungsstraße Blosenberg und der Aufstieg zur B30 für Laien erlebbar und somit letztlich besser verständlich. Ich empfehle jedem, sich das anzuschauen.“ Wer keinen eigenen Internetzugang besitze, könne gerne eines der Internetterminals in der Stadtbücherei Biberach nutzen, so Oberbürgermeister Norbert Zeidler.

