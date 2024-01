Interkulturelles Begegnungsfest im Abdera

„Nacht ohne Grenzen“ ist das interkulturelle Begegnungsfest am Freitag, 26. Januar, im Abdera in Biberach. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Dies teilt die Caritas Biberach-Saulgau mit.

Mit einem bunten Kulturprogramm soll Flagge gezeigt werden gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus und für ein offenes, tolerantes und demokratisches Miteinander. In einer Zeit, in der die Themen Flucht und Asyl, Zuwanderung und Integration immer stärker polemisiert und aufgeheizt, Ängste und Vorurteile geschürt werden, sei es nötig, sich in kultureller Vielfalt zu begegnen, zu zeigen, dass eine bunte, tolerante, demokratische Gesellschaft möglich sei und Spaß machen könne, heißt es in der Ankündigung.

Seit vielen Jahren ist die „Nacht ohne Grenzen“ dafür eine gute Gelegenheit. Es gibt Infos rund um das Thema Flucht und Migration, aber den Schwerpunkt der „Nacht ohne Grenzen“ bildet die Musik. Livemusik aus verschiedenen Ländern und Kulturen, mit Solo-Künstlern, aber auch als internationale Band.

Im Eingangsbereich des Abdera präsentieren Verbände und Initiativen Infos zu den Themenbereichen Flucht, Migration, Integration und Demokratieförderung. Mit dabei sind die Biberacher Gruppe von Amnesty International, das Demokratiezentrum Oberschwaben, die Ökumenische Migrationsarbeit von Caritas und Diakonie und die Initiative „Oberschwaben ist bunt“.

Veranstalter sind die Ökumenische Migrationsarbeit von Caritas und Diakonie (ÖMA) in Kooperation mit dem Kulturverein Lilienthal.