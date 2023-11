Infoveranstaltung zu Meister- und Weiterbildungskursen

Die Kreishandwerkerschaft (KHS) Biberach bietet am Mittwoch, 13. Dezember, um 17.30 Uhr in der Geschäftsstelle im Prinz-Eugen-Weg 17 eine Informationsveranstaltung zu Meister- und Weiterbildungskursen an. Die Teilnehmer erhalten nach Angaben der Verantwortlichen individuelle Beratung und Unterstützung sowie Infos über Anforderungen, Zulassungsvoraussetzungen und Fördermaßnahmen.

Detaillierte Infos gibt esauch zu den verschiedenen Meister- und Fortbildungskursen im Handwerk sowie zum Kursprogramm der KHS Biberach wie Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, KNX-Grund- und Aufbaukus, Ausbildereignung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Buchhaltung im Handwerksbetrieb, Computer- und Schweißkursen.

Eine Anmeldung ist erwünscht, aber nicht unbedingt erforderlich.

Persönliche Terminvereinbarungen und Informationen bei der Kreishandwerkerschaft Biberach, Prinz-Eugen-Weg 17, Telefon 07351/5092-33, Mail: [email protected] oder [email protected]