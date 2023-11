Infoveranstaltung über Tätigkeiten für ein „Gap Year“ nach dem Abitur

Für Schulabsolventen, die nach dem Abitur nicht gleich ein Studium oder eine Ausbildung beginnen wollen, findet am Montag, 20. November, 19 Uhr, im Veranstaltungsraum B 107/108 des Wieland-Gymnasium eine Infoveranstaltung statt. Informiert wird über Bundesfreiwilligendienst, FSJ, freiwilligen Wehrdienst, Work & Travel, Au-Pair und andere Möglickeiten für ein „Gap Year“. Referentinnen und Referenten am Abend sind: Christiane Aumann, Beraterin im Bundesfreiwilligendienst, Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Josefin Boemans, die ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Deutschen Roten Kreuz Biberach ableistet, Irene Langer, Berufsberaterin für Ausbildung und Studium, Agentur für Arbeit, Lena Strohmenger, Bundesfreiwillige am Pestalozzi-Gymnasium, Paul Umland, EOS-Erlebnispädagogik, Auslands-Freiwilligendienst (wird per Video zugeschaltet) und Larissa Walser, Studentin, die über ihre sechs Monate als Au-Pair in New York berichtet. Auch Fragen des Publikums werden nach Möglichkeit beantwortet.

Veranstalter sind das Pestalozzi- und das Wieland-Gymnasium, die Veranstaltung ist jedoch für alle Interessierte offen. Der Eintritt ist frei.