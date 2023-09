das Innovations- und Technologiezentrum (ITZ) Plus in der Hubertus-Liebrecht-Straße 39 in Biberach wird am Freitag offiziell eröffnet. Für alle Bürgerinnen und Bürger, die wissen wollen, was sich hinter der Abkürzung verbirgt und was in dem Gebäude mit der futuristisch anmutenden Fassade passiert, gibt es die Aktionstage, die vom 25. bis 28. September im ITZ Plus stattfinden.

Wie wird aus einer guten Idee eine Innovation? Was sind Innovationen überhaupt und wozu sind sie gut? Auf diese Fragen gibt das neu entstandene ITZ Plus Antworten ‐ gerade für Bürger der Region.

Nächste Woche öffnet das ITZ Plus seine Pforten und lädt ein zu einem bunten Veranstaltungsprogramm rund um die Themen der Zukunft. Im Mittelpunkt stehen die Bereiche Biotechnologie und Energie: Wie funktionieren Forschung und Transfer und welche Auswirkungen haben sie auf die Gesellschaft und jeden einzelnen?

Unternehmen und Forscher zeigen ihre Arbeit

Am Montag, 25. September, sowie am Dienstag, 26. September, stellen jeweils ab 16 Uhr die Unternehmen sowie Forschergruppen der Hochschule Biberach (HBC), die dort ihre Projekte entwickeln und durchführen, ihre Arbeit vor.

Die HBC ist der zentrale wissenschaftliche Partner des ITZ Plus. Wissenschaftler werden dort ‐ vernetzt mit anderen Stakeholdern ‐ forschen und so für einen Transfer von Wissen in die Praxis sorgen.

Die Besucher erfahren unter anderem, was es mit Windrädern für den Privatgebrauch auf sich hat, warum Erdbeeren und Salate nicht unbedingt Tausende Kilometer zurücklegen müssen, um in unsere Supermärkte zu gelangen, und vieles mehr.

Die Hochschule Biberach öffnet die Klimakammer, zeigt unter anderem, was man mit und aus Algen machen kann und dass Biertreber, ein bei der Bierherstellung anfallendes Nebenprodukt, nicht nur als Futtermittel für Tiere Verwendung finden kann.

InnoTruck vor dem Gebäude

Die Sensific GmbH stellt ihr innovatives Bildverarbeitungssystem vor, das speziell auf neue Verfahren im Bereich Life-Science zugeschnitten ist. Das System analysiert tausende Bilder pro Sekunde, steuert komplexe Experimente und sortiert hunderte Partikel und Zellen pro Sekunde, die durch einen mikroskopischen Kanal fließen. Einsatz findet die Technologie zum Beispiel in der Entwicklung neuer Krebstherapien oder schnellen Wirkstoffanalysen

Mit von der Partie ist auch das Digitalisierungszentrum Ulm/Alb-Donau/Biberach als weiterer Partner des ITZ Plus. Präsentiert werden innovative Showcases mit 3D-Druck und Virtual Reality.

Auch Führungen durch das ITZ Plus, das schon heute aufgrund seiner außergewöhnlichen Architektur und innovativen Ausstattung als Leuchtturm für die Region und darüber hinaus gilt, werden angeboten. Neugierige und Wissensdurstige können während des „Open ITZ“ zudem im InnoTruck (Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung) auf Entdeckungsreise gehen.

Vorträge an zwei Abenden

An die Tage der offenen Tür schließen sich Vortragsabende zu Kooperationsprojekten der Hochschule Biberach an, zu denen die Bürger ebenfalls eingeladen sind ‐ bei freiem Eintritt. Am Mittwoch, 27. September, dreht sich ab 18.30 Uhr alles um den Themenbereich Biotechnologie.

In zwei Tandemvorträgen geben Wissenschaftler und Fachexperten Einblick in aktuelle Forschungs- und Kooperationsprojekte aus den Anwendungsgebieten Gesundheit und Ernährung sowie zu der geplanten Zusammenarbeit mit einer Forschergruppe des Fraunhofer Instituts für Grenzflächen und Bioverfahrenstechnik im ITZ Plus.

So sprechen Heike Frühwirth (Hochschule Biberach) und Michael Betz (Firma Handtmann) über „Fleisch, Milch & Co. ohne Tier ‐ Wie Biotechnologie unsere Ernährung schon heute mitgestaltet“. Der Vortrag von Steffen Rapp, Susanne Bailer (beide Fraunhofer-Institut) und Friedemann Hesse (Hochschule Biberach) befasst sich mit dem Thema „Viren als zielgerichtete Therapeutika ‐ Biotechnologie für die Gesundheit von morgen“.

Am Donnerstag, 28. September, steht ab 18.30 Uhr der Themenbereich Energie und der intelligente Umgang mit unseren Ressourcen im Fokus. Werner Tillmetz (Netzwerk h2connect.eco) informiert über „Energie & Mobilität der Zukunft ‐ Sind wir auf dem richtigen Weg?“. Stefan Ulreich (Hochschule Biberach spricht zum Thema „Klimaneutralität ‐ Herausforderungen bei der Umsetzung“.

Der Programm-Flyer zu den Aktionstagen findet sich unter itzplus.de/aktionstage/. Dieser ist unter anderem in gedruckter Form an der Tourist-Information im Rathaus, im Museum´Biberach, bei der VHS und in der Stadthalle in Biberach erhältlich.