Infoabend zu Übergewicht und den Folgeerkrankungen

Adipositas ist eine chronische Erkrankung, die immer noch oft unterschätzt und infolge dessen unzureichend behandelt wird. Die Ursachen für ein starkes Übergewicht können unterschiedlicher Natur sein: Neben ungünstigen Ess- und Bewegungsgewohnheiten können auch der Stoffwechsel, die Einnahme bestimmter Medikamente sowie eine genetische Veranlagung Gründe für eine hohe Fettleibigkeit sein. Für ein nachhaltig gesünderes und leichteres Leben bietet das interdisziplinäre Adipositaszentrum der Sana-Kliniken Landkreis Biberach ein Behandlungsprogramm an, in dessen Rahmen Patienten durch ein Team, bestehend aus Ärzten, Pflegefachkräften und Therapeuten beraten, behandelt und begleitet werden. Das Team um Zentrumsleiter Thomas Schmidt bietet am Donnerstag, 14. Dezember, 19 Uhr, einen Adipositasinfoabend im Biberacher Sana-Klinikum ein. Der Eintritt ist frei, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind bis Montag, 11. Dezember, unter Telefon 07351/55-9820 oder per Mail an [email protected] möglich. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der im Klinikum geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen statt, die online unter www.sana.de/biberach einsehbar sind. Es gilt im Klinikum derzeit keine allgemeine Maskenpflicht, das Tragen eines Mundschutzes wird aber empfohlen. Besucher werden zudem gebeten, sich beim Betreten der Klinik die Hände zu desinfizieren.

Weiterführende Infos zum Zentrum sowie den Kooperationspartnern sind unter www.sana.de/biberach erhältlich.