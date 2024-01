In neun Jahren zum Abitur

Schülerinnen und Schüler mit mittlerer Reife haben ab dem kommenden Schuljahr in Biberach eine weitere Möglichkeit, zum Abitur zu kommen. Sie können in die dreijährige Oberstufe des Aufbaugymnasiums am Bischof-Sproll-Bildungszentrum (BSBZ) einsteigen, teilt die Schulleitung mit.

In einem Aufbaugymnasium werden in einer Eingangsklasse 10+ die Voraussetzungen für den erfolgreichen Besuch der Kursstufe geschaffen. Anschließend kann man nach einem weiteren Jahr den schulischen Teil der Fachhochschulreife erwerben, oder auch nach zwei weiteren Jahren das allgemeinbildende Abitur erlangen.

Das Projekt ist eine Herzensangelegenheit für die Schulleitungen am BSBZ und wird von der Bischof-Sproll-Schulstiftung maßgeblich begleitet und unterstützt. „Wir können so jedem Schüler und jeder Schülerin ein passendes Angebot, im passenden Tempo, machen“, sagt Matthias Förtsch, Schulleiter des Gymnasiums am BSBZ. Auch die Rektoren Markus Holzschuh und Alexandra Gaiser freuen sich, dass es am Bildungszentrum nun eine schulische Anschlussmöglichkeit für leistungswillige Werkreal- und Realschüler gibt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bewerben können sich darüber hinaus alle, die nach der Realschule, der Werkrealschule oder der Gemeinschaftsschule in drei weiteren Jahren die allgemeine Hochschulreife (Abitur) erlangen möchten. Ebenfalls kann nach der 9. Klasse (G8) oder der 10. Klasse (G9) unter bestimmten Bedingungen von einem Gymnasium in das Aufbaugymnasium gewechselt werden. Im Unterschied zu den beruflichen Gymnasien gibt es keinen berufsbildenden Schwerpunkt; auch Nebenfächer wie Sport oder Geschichte sind als Leistungsfächer in der Oberstufe wählbar.

Weitere Infos dazu bietet das Bischof-Sproll-Bildungszentrum in einer Info-Veranstaltung mit anschließender Führung am Mittwoch, 7. Febfruar, um 18 Uhr in der Neuen Aula des Bildungszentrums.