Der Regionalverband Donau-Iller dreht bei der Fortschreibung der Windenergieplanung eine Extrarunde. Eigentlich sollte der Planungsausschuss am Dienstag in Biberach über den vorgelegten Anhörungsentwurf entscheiden. Doch es gibt noch Abstimmungsbedarf.

Drehen wir noch eine Runde, bevor wir in Anhörungsverfahren gehen, und machen es dann lieber richtig und gescheit. Hans Reichhart

Die Sitzung begann mit rund 15 Minuten Verspätung. Um die Karte mit den Vorranggebieten für Standorte der sogenannten regional bedeutsamen Windkraftanlagen am Rande des großen Sitzungssaals des Landratsamts hatte sich eine Gruppe um den Verbandsvorsitzenden Hans Reichhart gebildet. Reichhart, Landrat im Landkreis Günzburg, berichtete später, dass es unter anderem aus dem Alb-Donau-Kreis noch Änderungswünsche gebe und weiteres Potenzial für Windkraftanlagen gesehen werde.

„Unser Ziel ist es, die Teilfortschreibung nur einmal zu machen und nicht in mehreren Tranchen“, sagte Reichhart und schlug vor: „Drehen wir noch eine Runde, bevor wir in Anhörungsverfahren gehen, und machen es dann lieber richtig und gescheit.“ Der Verbandsvorsitzende schlug zudem vor, das weitere Vorgehen noch mit den anderen Landräten abzustimmen. Als eine Möglichkeit nannte er, mit dem Planungsausschuss vor Beginn der nächsten Verbandsversammlung am 14. Mai nochmals zusammenzukommen.

Markus Möller, Erster Landesbeamter des Alb-Donau-Kreises, unterstützte den Vorschlag Reichharts. Er wies auf das Spannungsfeld zwischen den Interessen der Bevölkerung und dem überragenden öffentlichen Interesse hin, das abgestimmt werden müsse. Der Ulmer Landtagsabgeordnete Michael Joukov (Bündnis 90/Die Grünen) stellte fest: „Der Wind hat sich gedreht.“ Viele Stunden habe man damit verbracht, um Gemeinden vor Umzingelung zu schützen. Jetzt werde der Wirtschaftsfaktor erkannt und die Bürgermeister wollten mehr Windkraft. „Ich unterstütze die Wünsche aus Baden-Württemberg und Bayern, dass mehr Zeit benötigt wird.“

„Mehrere Anfragen von großen Betrieben“

In der für die Sitzung des Planungsausschuss erarbeiteten Beschlussvorlage waren für den Landkreis Biberach 18 Vorranggebiete vorgesehen. Nicht mehr dabei sind Uttenweiler-Sauggart, Biberach-Winterreute, Ummendorf/Ringschnait und Hochdorf-Unteressendorf. Hier empfiehlt die Geschäftsstelle des Regionalverbands, sie aufgrund der Höhenbeschränkung im Zusammenhang mit der Radarführungsmindesthöhe für militärischen Luftverkehr nicht weiterzuverfolgen.

Die verbliebenen Gebiete konzentrieren sich vor allem auf den westlichen Landkreis und die Kommunen Langenenslingen, Ertingen und Riedlingen. Riethe bedauert, dass Gebiete wie Biberach oder Ochsenhausen komplett herausfallen. Es gebe „mehrere Anfragen von großen Betrieben“, die sich für Windenergie interessieren. Die Bundesgesetzgebung erlaube es aber nicht.

Über die orange gekennzeichneten Vorranggebiete sollte der Planungsausschuss eigentlich in seiner jüngsten Sitzung befinden. Wann es nun ins erste Anhörungsverfahren gehen kann, hängt davon ab, wie schnell die Landkreise ihre neuen Vorschläge einreichen. (Foto: Regionalverband Donau-Iller )

Im Alb-Donau-Kreis kommt die komplette Südhälfte wegen des Bundeswehrstandorts in Laupheim nicht als Standort für große Windkraftanlagen infrage. Die Beschlussvorlage sah hier 38 Vorranggebiete vor, die sich vor allem auf die Schwäbische Alb konzentrieren. Auch hier empfiehlt der Regionalverband, einige Gebiete ganz oder teilweise zu streichen. Demnach würden Öllingen-Setzingen (Artenschutz), Schelklingen-Ingstetten, Erbach-Pfifferlingsberg und Ehingen-Osterholz (jeweils wegen der Höhenbeschränkung) nicht zum Zug kommen. Die Mindesthöhe von Windkraftanlagen beträgt in den Vorranggebieten 200 Meter.

Das hängt unter anderem davon ab, wie schnell die Rückmeldungen aus den Kommunen kommen. Markus Riethe

Verbandsdirektor Markus Riethe ist nicht ganz so optimistisch, dass es bis zur nächsten Verbandsversammlung gelingt, eine rechtssichere Übersicht mit allen Vorranggebieten zu erstellen. „Das hängt unter anderem davon ab, wie schnell die Rückmeldungen aus den Kommunen kommen“, sagte Riethe auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Jedes neue Gebiet müsse das komplette Prozedere durchlaufen, sich beispielsweise einer Umweltprüfung unterziehen.

Restriktionen durch den militärischen Flugverkehr und Artenschutzbestimmungen schließen insgesamt rund zwei Drittel der 288.675 Hektar großen Verbandsfläche aus. Die zuletzt ermittelten Vorranggebiete umfassen eine Fläche von 15.174 Hektar, was 2,78 Prozent der Gesamtfläche entspricht. Im baden-württembergischen Teil (Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis, Landkreis Biberach) wurden 9019 Hektar als Vorranggebiete festgelegt. Dies entspricht einem Flächenanteil von 3,12 Prozent.

Insgesamt schreibt das Land vor, dass 1,8 Prozent der Fläche für Windenergie auszuweisen sind. Von den genannten 2,78 Prozent Fläche befinden sich allerdings 1000 Hektar unter „extremem Vorbehalt und könnten wegfallen“, sagt Riethe. Dann blieben 2,59 Prozent. „Wir wollen mit 2,5 bis 3,0 Prozent in die Anhörungsverfahren gehen.“

Mehr als 22.000 Einwendungen in Stuttgart

In den Anhörungsverfahren fallen erfahrungsgemäß eher Flächen weg, als dass welche dazukommen. Der Regionalverband stellt sich bereits auf viel Widerstand ein. Riethe berichtet, dass im Regionalverband Stuttgart mehr als 22.000 Einwendungen eingegangen seien. Im deutlich kleineren Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg hätten allein die Unterstützer dreier Bürgerinitiativen 10.000 Stellungnahmen verschickt. Das Ziel des Regionalverbands Donau-Iller ist es daher, mit einem einheitlichen Konzept in das Anhörungsverfahren zu gehen. Dabei sei es nicht möglich, die Wünsche aller 205 Verbandskommunen zu berücksichtigen, stellt Riethe fest.

Der bisherige Zeitplan sah vor, dass im kommenden Sommer die erste öffentliche Anhörung begleitet von Informationsveranstaltungen in den Landkreisen erfolgt. Bis Ende 2025 sollte der Satzungsbeschluss erfolgen.