Einstimmig und ohne größere, kontroverse Debatten hat der Hauptausschuss des Biberacher Gemeinderats dem Haushaltsentwurf für 2024 zugestimmt. Die meisten Wortmeldungen gab es wegen eines Blitzers in der Ulmer Straße sowie zu einem Antrag für ein städtisches Leerstandsmanagement für Wohngebäude.

Blitzer: Die Grünen-Fraktion hatten im Haushalt einen stationären Blitzer in der Ulmer Straße beantragt. Es sollte eine Messsäule aufgestellt werden, analog zu den Messsäulen, wie sie zum Beispiel in der Memminger Straße oder auf der Königsbergallee-Brücke stehen. Eine neue Kamera sollte aus Sicht der Grünen dafür aber nicht angeschafft werden, sondern die Säule in der Ulmer Straße in die Messkampagne mit der vorhanden Kamera einbezogen werden. Diese wird regelmäßig zwischen den Säulen hin- und hergetauscht. Für den Autofahrer ist aber nicht ersichtlich, in welcher Säule sich die Kamera gerade befindet. Als Begründung nennen die Grünen die Beschwerden von Anwohnern, die sich immer wieder über Raser in der Ulmer Straße beklagen.

Die Stadtverwaltung schlug in ihrer Antwort auf den Antrag allerdings vor, keine Säule aufzustellen, sondern für rund 300.000 Euro einen Anhänger mit einer Messanlage zu beschaffen, die dann sehr flexibel im ganzen Stadtgebiet zum Blitzen eingesetzt werden kann. Der Kauf werde sich relativ rasch amortisieren, so die Verwaltung. Es habe sich auch gezeigt, dass stationäre Messanlagen nach gewisser Zeit ihre Wirkung verlören.

Widerspruch von Grünen und CDU

Von den Grünen und der CDU kam Widerspruch. „Wir wollen keine neue, teure Messanlage, sondern eine günstige Lösung“, sagte Grünen-Stadtrat Manfred Wilhelm. Außerdem solle das Ganze kurzfristig im neuen Jahr umgesetzt werden, deshalb reiche auch eine zusätzliche Messsäule für die vorhandene Kamera. Diese koste 30.000 Euro plus 1200 Euro Wartung pro Jahr.

„Auf keinen Fall wollen wir so einen Anhänger“, meinte CDU-Rat Hans Beck. Die Wirkung einer Messsäule sei größer und sinnvoller als die eines Anhängers, vor dem dann sofort im Radio gewarnt werde.

Die Stadt würde einen Hänger auch deshalb gerne beschaffen, weil immer wieder Anfragen aus verschiedenen Stadtteilen nach Geschwindigkeitsmessungen kommen, sagte Oberbürgermeister Norbert Zeidler. Unterstützung erhielt er von Hildegard Ostermeyer (FDP) und Stefanie Etzinger (Freie Wähler). Bei fünf Gegenstimmen votierte die Mehrheit aber schließlich für die feste Messsäule in der Ulmer Straße.

„Können uns das nicht auch noch ans Bein binden“

Leerstandsmanagement für Wohnungen: Weil fehlender Wohnung in der Stadt ein Dauerthema ist, hatte die SPD beantragt, dass die Stadtverwaltung Biberach 2024 ein Leerstandsmanagement für Wohngebäude einführen soll. So sollen dort Leerstände zentral erfasst werden, ähnlich wie bei leer stehenden Ladenlokalen, und einer Nachnutzung zugeführt werden. „Uns ist klar, dass ein Wohnungsleerstand zunächst Sache des Eigentümers ist“, so SPD-Rat Rudolf Metzger. „Aber wenn man auf Ladeneigentümer zugehen kann, kann man auch auf Wohnungseigentümer zugehen und herausfinden, warum sie ihre Wohnungen oder Gebäude leerstehen lassen und Hemmnisse beseitigen.“ Wenigstens Gespräche könne die Stadtverwaltung mit den Eigentümern führen, unterstützte Ralph Heidenreich (Linke).

Die Stadtspitze äußerte sich dazu zurückhaltend. „Es gibt bereits verschiedene Initiativen, zum Beispiel von der Caritas, die sich diesem Thema widmen“, sagte der Erste Bürgermeister Ralf Miller. Natürlich gebe es viele große Gebäude in der Stadt, die leer stehen. „Dafür gibt es verschiedene Gründe. Aber welche Rolle soll die Stadt hier einnehmen?“ Die Verwaltung habe für eine solche Vermittlertätigkeit, die nur geringe Erfolgsaussichten habe, keine Kapazitäten. „Wir können uns das nicht auch noch ans Bein binden, tut mir leid“, meinte OB Zeidler. Die SPD verzichtete daraufhin auf eine Abstimmung.