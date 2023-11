in der Ausstellung „Biberach in 52 Objekten“

Bei der Ausstellung „Biberach in 52 Objekten“ im Rahmen der Heimattage wird das ganze Jahr über wöchentlich ein neues Objekt im Eingangsfoyer des Biberacher Rathauses ausgestellt, das eine Verbindung zu Biberach hat. Vom 27. November bis 3. Dezember ist eine Figur im Rathausfoyer zu sehen, die Justin Heinrich Knecht zeigt.

In Biberach ist Knechts bekanntestes Werk wohl das Schützenfestlied „Rund um mich her ist alles Freude“, das jedes Jahr gesungen wird. Aber der 1752 geborene Biberacher war nicht nur Musiker und Komponist, sondern auch Musikpädagoge und -theoretiker und über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt.

Bereits mit elf Jahren komponierte Knecht sein erstes Singspiel und wurde von seinem entfernten Verwandten Christoph Martin Wieland gefördert. Mit 19 Jahren wurde Knecht Musikdirektor in Biberach, in dieser Position organisierte er Konzerte und Aufführungen und arbeitete als Organist und Musiklehrer. Gleichzeitig komponierte er weiter, vor allem Singspiele und Opern: sein „Le portrait musical de la nature, ou Grande simphonie“, eine Pastoralsymphonie, gilt als Vorbild für Beethovens sechste Sinfonie.

1807 berief der württembergische König Knecht zum Musikdirektor am Stuttgarter Hof. Während das der professionelle Höhepunkt seiner Karriere war, war Knecht dort nicht glücklich. Über seine Zeit bei Hof sagte er: „Lieber will ich in Biberach bei meinem Bierle sitzen, als eine solche Hofluft athmen, die mich vom freien Menschen zum unfreien Menschen machte.“

Nach nur zwei Jahren kehrte er nach Biberach zurück, wo er bis zu seinem Tod am 1. Dezember 1817 lebte.

Alle bisher vorgestellten Objekte der Ausstellung „Biberach in 52 Objekten“ finden sich unter www.heimattage-biberach.de/biberach-in-52-objekten/