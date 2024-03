In „Biberach weiter bauen“ geht es um den Landschaftsarchitekten Grzimek

In der Vortragsreihe „Biberach weiter bauen“ hält Baubürgermeister Christian Kuhlmann zusammen mit der Professorin Regine Keller von der Technischen Universität München am Dienstag, 9. April, einen Vortrag über den Biberacher Stadtfriedhof und den renommierten Landschaftsarchitekten Günther Grzimek. Beginn ist um 18.30 Uhr in der VHS Biberach.

Günther Grzimek (1915-1996), ein international bekannter Landschaftsarchitekt, der unter anderem den Olympiapark in München gestaltet hat, verantwortet auch die Landschaftsarchitektur des Biberacher Stadtfriedhofes.

Nach einer Einführung durch Baubürgermeister Christian Kuhlmann wird Professorin Regine Keller, die sich mit dem renommierten Landschaftsarchitekten beschäftigt und ein Buch über ihn veröffentlicht hat, einen Überblick über sein Werk, auch seinen Bezug zu Biberach geben.

Grzimek war lange Zeit Leiter des Gartenamtes in Ulm, dann Professor an der Technischen Universität München. Seine Grabstätte befindet sich auf dem Stadtfriedhof in Biberach.

Der Eintritt beträgt 8 Euro. Eine Anmeldung zu dem Vortrag ist auf der Internetseite www.vhs-biberach.de, per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07351/51-338 erforderlich. Die Verwaltung der VHS ist aufgrund der Osterferien bis Freitag, 5. April, geschlossen. Interessierte können sich in diesem Zeitraum über die Internetseite anmelden.