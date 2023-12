Kurt Schökle, Inhaber der Salad & Lunch Box, möchte sozial benachteiligten Menschen mit einem Weihnachtsmenü zum Mitnehmen eine Freude bereiten. Die Gutscheine gibt es bei den Mitgliedern der Liga der freien Wohlfahrtsverbände im Landkreis Biberach, die die Aktion am 23. Dezember unterstützen.

Im vergangenen Jahr lud Schökle am ersten Weihnachtstag ins Martin-Luther-Gemeindehaus. Rund 60 Personen nutzten damals das Angebot. Gemeinsam mit Simon Menth von der Stadt Biberach, der ihn auch in diesem Jahr wieder unterstützt, verteilte Schökle anschließend die verbliebenen Gerichte in Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften. „Insgesamt waren es am Ende rund 200 Gerichte an diesem Tag“, berichtet Schökle.

Liga unterstützt Aktion spontan

„Viele Leute schämten sich zu kommen“, sagt Schökle. In diesem Jahr will der gelernte Koch die Hemmschwelle senken, indem er die Gerichte zum Mitnehmen anbietet. Es hätten sich bereits Leute bei ihm gemeldet und erkundigt, ob die Aktion wieder stattfinden werde. Der Bedarf scheine groß zu sein. „Es ist eigentlich schade, dass es erst einmal stattgefunden hat“, sagt Schökle.

Um möglichst viele Bedürftige zu erreichen, suchte sich Schökle Unterstützung. „Ich kann kochen und organisieren, aber mir fehlen die Kontakte“, sagt er. Mit seinem Vorhaben stieß Schökle bei der Liga der freien Wohlfahrtsverbände im Landkreis Biberach auf offene Ohren, sodass kurzfristig die gemeinsame Initiative zustande kam.

Wenn man jemanden kennt oder selbst in einer Notsituation ist, kann man sich bei uns melden. Sara Sigg

„Wie komme ich an die richtigen Menschen“, habe Schökles Frage gelautet, berichtet Sara Sigg. Die Regionalleiterin der Caritas Biberach-Saulgau, des vorsitzenden Verbands in der Liga, berichtet, dass bereits die ersten Gutscheine an Klienten der Verbände ausgegeben worden seien.

„Wenn man jemanden kennt oder selbst in einer Notsituation ist, kann man sich bei uns melden“, sagt Sigg und ergänzt: „Wir hoffen 300 bis 400 Gutscheine ausgeben zu können.“ Darüber würde sich auch Schökle freuen: „300 wären supercool. Noch besser wäre aber, wenn es gar nicht so viele Bedürftige gäbe.“

Diese Gerichte werden angeboten

Wie im vergangenen Jahr kann sich Schökle wieder auf zahlreiche weitere Unterstützer und Spender verlassen, darunter einige seiner Lieferanten. So gibt es am 23. Dezember von 11 bis 13 Uhr in der Schwanenstraße 2 gegen Vorlage eines Gutscheins nicht nur Hauptgerichte wie Hähnchenragout, Schweinegeschnetzeltes oder Hähnchenschnitzel für Kinder samt Beilagen, sondern auch Desserts wie Zimtwecken.

Das sind gute Portionen. Kurt Schökle

„Das sind gute Portionen“, versichert Schökle. Außerdem dürfen sich die Bedürftigen über weitere Aufmerksamkeiten wie kleine Zahnpastatuben, Malhefte oder länger haltbare Lebensmittel wie Brühwürfel oder Puddings freuen.

„Wir sind um jede Spende froh“, sagt Schökle. „Schon für einen Euro kann man eine Packung Toast kaufen und eine Familie lange satt machen.“ In der Schwanenstraße 2 (Küche und Büro) oder in der Bürgerturmstraße 4 (Verkauf und Abholung) in Biberach können die Spenden abgegeben und die Spendenbox gefüllt werden. „Was nicht verbraucht wird, werden wir spenden“, verspricht Schökle, der für seine letztjährige Aktion mit dem Mittelstandspreis für soziale Verantwortung ausgezeichnet worden ist.

Schökle kann am Samstag auch auf seine Mitarbeiter setzen. Die verschieben für die Aktion ihren Urlaub. Denn eigentlich geht die Salad & Lunch Box am 22. Dezember für zwei Wochen in die Weihnachtspause. Auch seine Ehefrau packt mit an. „Wir wollen den Menschen ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern“, erklärt Schökle seinen Antrieb.