In Biberach entstehen erneut 18 neue Sozialwohnungen

Wie wichtig sozialer Wohnungsbau ist, das hat die Stadt Biberach längst erkannt und nimmt so schnell es geht ein Projekt nach dem anderen in Angriff. Das jüngste Projekt ist ein Neubau von öffentlich gefördertem Wohnraum im Biberacher Baugebiet Taubenplätzle im Altmannweg 28 und 30. Zum Spatenstich haben sich am Freitagmittag die Verantwortlichen vor Ort versammelt und symbolisch den Baubeginn gefeiert. So schnell kam’s in Biberach übrigens noch nie zu einem Spatenstich.

Die Stadt Biberach hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach angekündigt, mit ihrem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft auch in den kommenden Jahren für preisgünstige Mietwohnungen zu sorgen. Und dabei hat sie nicht zu viel versprochen. Am Freitag fiel der Startschuss für 18 neue Sozialwohnungen, ganz nach dem Vorbild vom Neubau in der Schweidnitzallee, der bereits im Juli 2023 eingeweiht wurde.

Bagger rollen noch im März an

Für Oberbürgermeister Norbert Zeidler war der Spatenstich ein großer Anlass zur Freude: „Der soziale Wohnungsbau liegt uns als Stadt sehr am Herzen und ich bin dankbar, dass wir unseren Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft haben.“ Ein Dank ging dabei auch an den Gemeinderat: „So sollte es immer sein, am 29. Februar haben wir das Projekt im Rat beschlossen und jetzt stehen wir schon hier. Ein sagenhaftes Tempo“, so Zeidler.

Aber all das würde nicht funktionieren, wenn man nicht gute Partner vor Ort hätte, die mit anpacken. „Ich freue mich, dass wir wieder mit den Architekten Rolf Gurland und Sabine Seher zusammenarbeiten“, sagte Betriebsleiter und Erster Bürgermeister, Ralf Miller. „Ich freue mich über Ihre Aufgeschlossenheit, denn hier entsteht schließlich noch einmal das gleiche Projekt wie in der Schweidnitzalle.“

Insgesamt liegt das Bauvolumen des Projekts bei rund fünf Millionen Euro, die Bagger sollen noch im März anrollen. Die Fertigstellung des Neubaus ist dann im Herbst 2025 geplant.