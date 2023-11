Bis zu zwei Jahre müssen Antragsteller im Landkreis Biberach derzeit auf ihre Einbürgerungsurkunde warten. Die für das kommende Jahr geplante Gesetzesreform wird der Ausländerbehörde zusätzliche Arbeit bescheren. Der Kreistag genehmigte nun zusätzliche Stellen, um die Arbeitsbelastung auf mehrere Schultern zu verteilen.

Bereits vor etwa einem halben Jahr schilderte Ordnungsamtsleiter Maximilian Laemmle, in dessen Zuständigkeitsbereich auch die Ausländerbehörde fällt, den Kreisräten eindrücklich die angespannte Situation. Der Betreuungsschlüssel, also die Anzahl der Fälle pro Vollzeitstelle, lag damals bereits deutlich über dem Bundesschnitt.

Der hohe Bearbeitungsrückstand und die aktuelle Wartezeit deuten auch bei der Einbürgerungsbehörde des Landkreises Biberach auf eine Überlastung hin. Maximilian Laemmle

Zum Anstieg der Fallzahlen tragen nach wie vor die vielen Antragsberechtigten bei, die während der großen Migrationsbewegungen in den Jahren 2015 und 2016 nach Deutschland kamen.

Hohe Bearbeitungsrückstand und Wartezeit deuten auf Überlastung hin

Im Landkreis stiegen die Einbürgerungsanträge von 2019 bis 2022 von 209 auf 303 pro Jahr. In diesem Jahr waren es bis Ende August bereits 260 Anträge. Waren es vor einem halben Jahr noch rund 550 offene Anträge, stieg der Berg nach Angaben von Laemmle um rund 200 zu bearbeitende Anträge an. „Der hohe Bearbeitungsrückstand und die aktuelle Wartezeit deuten auch bei der Einbürgerungsbehörde des Landkreises Biberach auf eine Überlastung hin“, formulierte Laemmle in seinem Bericht zurückhaltend.

Der Kreistag genehmigte bereits im März eine zusätzliche Stelle. Damals hatte das zum 31. Dezember 2022 in Kraft getretene Chancenaufenthaltsgesetz die Belastung zusätzlich erhöht. Die Stelle konnte zum 1. Juli besetzt werden. Nun wirft das nächste Reformvorhaben seine Schatten voraus. Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts rechnet das Bundesinnenministerium im ersten Halbjahr 2024.

Doppelte Staatsbürgerschaft als großer Anreiz

Gut integrierte Ausländer sollen dann bereits nach fünf statt acht Jahren einen Einbürgerungsantrag stellen können. Bei besonderen Integrationsleistungen kann die Wartezeit wie bisher zusätzlich verkürzt werden.

Neu ist zudem, dass auch für Nicht-EU-Bürger die sogenannte Mehrstaatigkeit möglich wird. Bereits jetzt erkundigen sich Einbürgerungswillige, wann die Gesetzesänderung in Kraft trete und eine doppelte Staatsbürgerschaft möglich sei, berichtete Laemmle.

In seinem Bericht verwies Laemmle zudem auf ein Interview des Vorsitzenden der Türkischen Gemeinde in Deutschland. Im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland habe Gökay Soluoglu gesagt, dass viele Einbürgerungswillige bisher abgeschreckt habe, ihre bisherige Staatsbürgerschaft abgeben zu müssen.

Kreistag genehmigt drei neue Stellen

Im Landkreis Biberach wohnen ungefähr 7000 Personen, die sich seit fünf Jahren in Deutschland aufhalten und im Besitz eines rechtmäßigen Aufenthaltstitels sind. Der Landkreis schätzt, dass etwa die Hälfte davon die notwendigen anrechenbaren Aufenthaltszeiten vorweisen können. Von diesen 3500 „einbürgerungsreifen“ Menschen kommen etwa 1250 aus der Europäischen Union und 2250 aus Nicht-EU-Staaten.

Wie Lämmle ausführte, könne ein geübter Sachbearbeiter 100 bis 150 Fälle pro Jahr schaffen. Sollten alle 3500 Antragsberechtigten vorstellig werden, wären vier bis sechs neue Stellen notwendig. Der Landkreis rechnet aber damit, dass nur etwa die Hälfte einen Antrag stellen wird. Laemmle bat die Kreisräte daher um insgesamt drei neue Stellen.

Andere Landkreise haben zum Teil bereits begonnen, Stellen auszuschreiben. Maximilian Laemmle

Zwei Mitarbeiter sollen zum Jahreswechsel starten, eine weitere Stelle bei Bedarf besetzt werden. „Andere Landkreise haben zum Teil bereits begonnen, Stellen auszuschreiben“, sagte Laemmle und unterstrich die Dringlichkeit mit Verweis auf den „leergefegten Stellenmarkt“.