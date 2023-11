„Imagine“ ist in Filmreihe der Polnischen Wochen zu sehen

Zum Abschluss der Polnischen Wochen ist in Biberach eine dreiteilige Filmreihe polnischer Filme in polnischer Sprache mit deutschem Untertitel zu sehen. Am Freitag, 24. November, läuft ab 18 Uhr der Film „Imagine“ in der VHS Biberach, Raum 17. In dem Film unter der Regie von Andrzey Jakimowski geht es um den blinden Ian, der gelernt hat, seine Umwelt quasi mit den Ohren zu sehen. Durch genaues Zuhören orientiert er sich mithilfe von Schallwellen. Er wird nach Lissabon an eine weltbekannte Augenklinik gerufen, wo er verbesserte Techniken im Alltag von Blinden vermitteln soll. Doch was Ian seinen jungen Patienten eröffnet, ist weniger ein Orientierungskurs als eine völlig neue Art, in der Welt zu sein. Unter den Patienten ist auch die scheue Eva, die spürt, dass ihr Ian etwas wiedergeben kann, dass sie längst verloren hatte. Doch schnell gerät Ian unter den Verdacht, ein trügerisches Bild von der Welt vermittelt und damit das Leben seiner Schüler aufs Spiel gesetzt zu haben. Als er gezwungen wird, die Klinik zu verlassen, müssen Eva und die anderen Patienten auf eigene Faust herausfinden, was die Imagination zur Wahrheit macht. Adrian Kutter führt in den Film ein und leitet das Publikumsgespräch. Vorverkaufskarten kann man unter www.vhs-biberach.de bestellen. Restkarten gibt es an der Abendkasse.