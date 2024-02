Im Sana-Gesundheitsforum geht es um die minimalinvasive Chirurgie

Im Sana-Gesundheitsforum informiert das interdisziplinäre Ärzte- und Expertenteam des Biberacher Klinikums über medizinische Themen. Am Donnerstag, 7. März, 18 Uhr, im Sana-Klinikum Biberach (Veranstaltungsraum, EG) referieren Privatdozent Andreas Schwarz und Thomas Schmidt, Chefärzte der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, über die Vorteile der minimalinvasiven Chirurgie sowie deren Anwendungsgebiete. Dies teilt die Sana-Kliniken Landkreis Biberach GmbH mit.

Das interdisziplinäre Zentrum für Minimalinvasive Chirurgie (MIC-Zentrum) am Sana-Klinikum, dem auch die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie angeschlossen ist, ist auf die moderne Chirurgie mit möglichst geringem Gewebeschaden spezialisiert. Bei der minimalinvasiven Chirurgie erfolgt die Operation über mehrere kleine Schnitte - zwischen zwei bis zehn mm - durch die Präzisionsinstrumente sowie spezielle Kameras in den Körper geführt werden. Durch den Einsatz von Videotechnik in 4K-Auflösung erhalten die Chirurgen eine detailreiche und maßstabsgetreue Visualisierung der Operation im Inneren des Körpers. Da diese Operationstechnik innerhalb der geschlossenen Bauch oder Brusthöhle stattfindet, wird sie häufig auch als Schlüssellochchirurgie bezeichnet.

Neben der Allgemein- und Viszeralchirurgie bietet das Biberacher Zentralklinikum im MIC-Zentrum seit 2018 weitere minimalinvasive Eingriffe in den Fachbereichen Urologie und Gynäkologie an. Insgesamt ermöglicht die minimalinvasive Chirurgie eine präzise, schonende und patientenfreundliche Durchführung vieler chirurgischer Eingriffe.

Die Teilnehmerzahl für den Vortrag ist begrenzt, Anmeldungen sind bis zum Vortag der Veranstaltung unter Telefon 07351 55-9820 oder per Mail an [email protected] möglich. Veranstaltungen finden unter Einhaltung der im Klinikum geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen statt, die online unter www.sana.de/biberach einsehbar sind.