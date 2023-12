Zum Jahreswechsel 2023/2024 ergeben sich in der fachärztlichen Gemeinschaftspraxis Dr. Thomas Nonn und Prof. Wolfgang Freund in der Waaghausstraße 9 in Biberach große Veränderungen: Thomas Nonn und Dieter Scholl (angestellter Nervenarzt) gehen in Ruhestand und Radiologin Jennifer Dietrich rückt in die Praxisführung nach. Dies teilt die Praxis in einer Presseinformation mit.

Die Praxis war in den 1970er-Jahren von den Medizinern Brügel und Sindermann als neurologische und psychiatrische Gemeinschaftspraxis geführt worden. Nachdem in der damaligen Zeit der Bedarf an nervenärztlicher Behandlung so hoch war, dass die normalen Sprechstundenzeiten nicht ausreichten, war die Praxis damals bekannt für ihre Spätsprechstunden, die oftmals bis nach 22 Uhr dauerten.

Erster Computertomograph in der Region

In der Folge erkannte Sindermann als Neuroradiologe, dass ein Computertomograph wichtig für die neurologische Diagnostik war. Das führte dazu, dass lange vor der damaligen Kreisklinik der erste Computertomograph im weiten Umkreis in der Praxis (damals am Marktplatz im Gebäude Tabak Steinhauser) betrieben wurde und Patienten von weit her zu dieser modernen Diagnostik anreisten. In den 1990er-Jahren waren es dann Dr. Nonn, der in die Praxis eingetreten war, und Professor Sindermann, die den ersten Kernspintomographen im Landkreis Biberach anschafften.

Nachdem Sindermann 1998 die Praxis verlassen hatte, traten Wolfgang Freund als Neurologe und kurz darauf Dieter Scholl in die Gemeinschaftspraxis ein. Die radiologische Ausbildung und später die Forschung und Habilitation an der Universität Ulm führten zur weiteren Qualifikation und zum Lehrauftrag für Wolfgang. Freund. Dies sowie ständige Modernisierungsmaßnahmen gewährleisteten die fachliche und technische Qualität der Gemeinschaftspraxis, die im Verlauf des Jahres 2023 ihren Namen in Neurozentrum Biberach änderte. Seit 2022 verstärkt die Neurologin Marceline Schombara das Ärzteteam.

Jennifer Dietrich und Ioan Vintilâ neu dabei

Ende 2023 gehen Nonn und Scholl in den Ruhestand. Dadurch verlassen zwei erfahrene Ärzte das Team, die nicht nur das Fach Neurologie, sondern auch die Psychiatrie abdecken konnten, wenn auch der Schwerpunkt der Praxis immer mehr auf die Neurologie verlagert wurde.

Mit dem Eintritt der Neurologin und Radiologin Jennifer Dietrich und der für März 2024 geplanten Anstellung des Neurologen Ioan Vintilâ wird das Neurozentrum wieder ärztlich verstärkt. Nach Rücksprache mit der Psychiaterin Sadet Arda, die in Laupheim eine große psychiatrische Gemeinschaftspraxis mit Zweigpraxen leitet, wird sie versuchen, den psychiatrischen Behandlungsbedarf aufzufangen.

Jennifer Dietrich entdeckte bereits während ihres Studiums der Humanmedizin in Ulm ihre Leidenschaft für die Neurologie. Im Rahmen ihrer Facharztausbildung konnte sie die Praxis bereits sechs Monate kennenlernen. Nach einer weiteren Tätigkeit in der Neurologischen Universitätsklinik Ulm und abgelegter Facharztprüfung zur Neurologin im Jahr 2019 wurde der nächste Baustein zur Qualifikation an der radiologischen Universitätsklinik in Angriff genommen. Aktuell erfuhr die nun von langer Hand geplante Übernahme des Praxissitzes von Thomas. Nonn durch das Erlangen der nötigen Zusatzqualifikation zur Fachärztin der Radiologie ihren Abschluss.

Erneuerung der EDV

„Nach meiner universitären Ausbildung und der gesammelten praktischen Erfahrung freue ich mich nun auf das Arbeiten in einer Gemeinschaftspraxis. Insbesondere da ich hier meine beiden Fachgebiete perfekt zusammenführen kann“, sagt die aus Biberach stammende Jennifer Dietrich.

„Wir wollen die Chance nutzen, unsere Abläufe zu modernisieren und zu überdenken“, sagt Wolfgang. Freund. Eine komplette Erneuerung der EDV-Struktur werde die Praxis ab 2024 fit machen für die gesundheitspolitischen Neuerungen wie die elektronische Patientenakte oder das e-Rezept, das ab Januar eingeführt werden soll.