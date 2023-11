Biberach

Im Museum Biberach gemeinsam kochen und genießen

Biberach / Lesedauer: 1 min

Gemeinsam kochen und sich dabei austauschen ist bei der „Community Kitchen“ möglich. (Foto: Stadtverwaltung Biberach )

In Kooperation mit der Initiative „Über den Tellerrand Biberach“ lädt das Museum Biberach am Donnerstag, 9. November, um 18 Uhr zur „Community Kitchen“ in den Aktionsraum des Museums ein.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 09:43 Von: sz